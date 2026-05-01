Головна Спорт Моурінью відповів Реалу з приводу повернення в клуб

Моурінью відповів Реалу з приводу повернення в клуб

Дата публікації: 1 травня 2026 11:42
Моурінью заявив Пересу, що хоче повернутися у Реал
Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Getty Images

На мадридський "Реал" чекає нова зміна тренера влітку 2026 року. Альваро Арбелоа з високою часткою ймовірності піде у відставку наприкінці сезону. Поки невідомо, хто очолить "королівський клуб".

Жозе Моурінью вже запропонував свої послуги "бланкос", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Сезон 2025/26 мадридський "Реал" починав із Хабі Алонсо на чолі команди. "Королівський клуб" виграв битву за іспанського тренера в інших грандів, але швидко розчарувався в наставнику. Його замінив інший колишній футболіст "бланкос" Альваро Арбелоа.

Нинішній наставник "Реала" покине команду, якщо не зможе виграв Ла Лігу. Після 33 матчів "бланкос" відстають від "Барселони" на 11 балів. Новим тренером команди може стати Жозе Моурінью.

Жозе Моуринью и президент "Реала" Флорентино Перес в 2010 году
Флорентіно Перес (ліворуч) та Жозе Моурінью в травні 2010 року. Фото: Elisa Estrada/Real Madrid via Getty Images

Зміна наставника в "Реалі"

Журналісти приписували інтерес "королівського клубу" до Дідьє Дешама та Юргена Клоппа. Водночас Жозе Моурінью сам запропонував свої послуги іспанському гранду. за повідомленням Фабріціо Романо, португальський тренер запевнив, що готовий підписати контракт на будь-яких умовах і чекає на відповідь від президента клубу.

Жозе Моурінью очолював "Реал" з 2010 по 2013 роки. На чолі мадридської команди він виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії. З 2025 року португалець очолює "Бенфіку".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про інтерес туринського "Ювентуса" до форварда каталонської "Барселони" Роберта Левандовського.

Раніше Новини.LIVE цитували Олександра Алієва, який бачить Мирона Маркевича новим наставником збірної України. 

Реал Мадрид Бенфіка Жозе Моурінью
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
