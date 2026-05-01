Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Моуринью ответил Реалу по поводу возвращения в клуб

Моуринью ответил Реалу по поводу возвращения в клуб

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 11:42
Моуринью заявил Пересу, что хочет вернуться в Реал
Жозе Моуринью во время матча. Фото: Getty Images

Мадридский "Реал" ждет новая смена тренера летом 2026 года. Альваро Арбелоа с высокой долей вероятности уйдет в отставку в конце сезона. Пока неизвестно, кто возглавит "королевский клуб". 

Жозе Моуринью уже предложил свои услуги "бланкос", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

Сезон 2025/26 мадридский "Реал" начинал с Хаби Алонсо во главе команды. "Королевский клуб" выиграл битву за испанского тренера у других грандов, но быстро разочаровался в наставнике. Его заменил другой бывший футболист "бланкос" Альваро Арбелоа

Нынешний наставник "Реала" покинет команду, если не сможет выиграл Ла Лигу. После 33 матчей "бланкос" отстают от "Барселоны" на 11 баллов. Новым тренером команды может стать Жозе Моуринью

Жозе Моуринью и президент "Реала" Флорентино Перес в 2010 году
Флорентино Перес (слева) и Жозе Моуринью в мае 2010 года. Фото: Elisa Estrada/Real Madrid via Getty Images

Смена наставника в "Реале" 

Журналисты приписывали интерес "королевского клуба" к Дидье Дешаму и Юргену Клоппу. В то же время Жозе Моуринью сам предложил свои услуги испанскому гранду. по сообщению Фабрицио Романо, португальский тренер заверил, что готов подписать контракт на любых условиях и ждет ответ от президента клуба. 

Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 годы. Во главе мадридской команды он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. С 2025 года португалец возглавляет "Бенфику". 

Реал Мадрид Бенфика Жозе Моуринью
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации