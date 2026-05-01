Моуринью заявил Пересу, что хочет вернуться в Реал

Мадридский "Реал" ждет новая смена тренера летом 2026 года. Альваро Арбелоа с высокой долей вероятности уйдет в отставку в конце сезона. Пока неизвестно, кто возглавит "королевский клуб".

Жозе Моуринью уже предложил свои услуги "бланкос", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

Сезон 2025/26 мадридский "Реал" начинал с Хаби Алонсо во главе команды. "Королевский клуб" выиграл битву за испанского тренера у других грандов, но быстро разочаровался в наставнике. Его заменил другой бывший футболист "бланкос" Альваро Арбелоа.

Нынешний наставник "Реала" покинет команду, если не сможет выиграл Ла Лигу. После 33 матчей "бланкос" отстают от "Барселоны" на 11 баллов. Новым тренером команды может стать Жозе Моуринью.

Смена наставника в "Реале"

Журналисты приписывали интерес "королевского клуба" к Дидье Дешаму и Юргену Клоппу. В то же время Жозе Моуринью сам предложил свои услуги испанскому гранду. по сообщению Фабрицио Романо, португальский тренер заверил, что готов подписать контракт на любых условиях и ждет ответ от президента клуба.

Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 годы. Во главе мадридской команды он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. С 2025 года португалец возглавляет "Бенфику".

Напомним, Новини.LIVE писали об интересе туринского "Ювентуса" к форварду каталонской "Барселоны" Роберту Левандовскому.

Ранее Новини.LIVE цитировали Александра Алиева, который видит Мирона Маркевича новым наставником сборной Украины.