Моуринью может вернуться в мадридский Реал

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью.

Мадридский "Реал" рассматривает Жозе Моуринью в числе кандидатов на пост главного тренера. Клуб начал поиск нового наставника после неудачного сезона. Руководство считает, что команде необходим более опытный специалист.

Окончательное решение ожидается по завершении текущей кампании, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Сам Жозе Моуринью заинтересован в возвращении в мадридский клуб. При этом официальные переговоры между сторонами пока не начались. Португальский специалист ранее уже работал в "Реале" и сохраняет связь с клубом. Его кандидатура рассматривается наряду с другими вариантами.

Кто еще претендует на пост наставника "бланкос"

В числе возможных претендентов также называется Юрген Клопп. Руководство оценивает несколько кандидатур с учетом опыта работы на топ-уровне. При этом поддержка игроков в адрес нынешнего тренера не стала решающим фактором. В клубе ориентируются на долгосрочную стратегию развития команды.

На данный момент португалец работает в "Бенфике" и уже дважды встречался с "королевским клубом" в текущем сезоне. Жозе Моуринью возглавлял мадридский "Реал" с 2010 по 2013 год, сменив на этом посту Мануэля Пеллегрини.

За три сезона португальский специалист выиграл с командой чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок, при этом в сезоне 2011/12 установил рекорд по количеству набранных очков и забитых мячей в Ла Лиге. Под его руководством "Реал" трижды подряд доходил до полуфинала Лиги чемпионов, стабильно входя в число сильнейших клубов Европы.

