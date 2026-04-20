Главная Спорт Шевченко прокомментировал отъезд молодых игроков из Украины

Дата публикации 20 апреля 2026 15:50
Шевченко сделал заявление об отъезде молодых украинских футболистов
Андрей Шевченко на открытии футбольной площадки во Львове. Фото: УНИАН

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с молодыми украинскими футболистами, которые выступают за границей. По его словам, из-за войны многие игроки оказались в академиях европейских клубов. В УАФ внимательно следят за их развитием и поддерживают контакт.

На данный момент проблем с выбором национальной команды у таких футболистов не возникает, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24".

В структуре ассоциации действует отдельное направление, отвечающее за мониторинг украинских игроков за рубежом. Скаутская группа отслеживает их прогресс и взаимодействует с семьями. 

Андрей Шевченко
Олег Лужный (слева) и Андрей Шевченко. Фото: УНИАН

Позиция УАФ по молодым игрокам

Основная задача, по словам Андрея Шевченко, заключается в том, чтобы сохранить связь с футболистами и обеспечить их возвращение в систему национальных сборных. В УАФ рассматривают это как долгосрочную инвестицию в будущее команды.

"У нас есть скаутская группа, есть департамент, который следит за украинцами в Европе. Если они будут прогрессировать в академиях и попадать в первые команды, это только плюс. Пока у нас не было случаев, чтобы кто-то выбрал другую сборную или не хотел играть за Украину. Мы делаем все, чтобы этого не произошло", — объяснил Шевченко.

спорт УАФ футбол Андрей Шевченко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
