Льюис считает, что Итаума не должен выходить на ринг с Усиком

Александр Усик отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/usykaa/

Известный в прошлом британский боксер Леннокс Льюис дал важный совет молодому соотечественнику Мозесу Итауме. Бывший абсолютный чемпион считает, что не нужно соглашаться на поединок с Александром Усиком. Украинец продолжает удерживать три чемпионских пояса в сверхтяжелом весе.

Льюис объяснил, как Итаума сможет в будущем стать объединенным чемпионом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "iFL TV".

Леннокс Льюис в студии Джо Рогана. Фото: скриншот YouTube

Британец Леннокс Льюис считает, что Мозес Итаума должен набраться терпения и подождать с выходом на элитный уровень. Британец считает Александра Усика самым опасным из действующих представителей сверхтяжелого веса, с которым молодой боксер может испытать большие проблемы на ринге.

"Мне нравится Итаума. У него есть спортивный интеллект, сильный удар и характер. Он может многого добиться. Но важно дождаться верного момента. Пока еще слишком рано. Я бы подождал, пока Усик уйдет на пенсию. Потом можно объявить о новой эре в боксе", — заявил Льюис.

Мозес Итаума на тренировке. Фото: instagram.com/m.itauma/

Кто такой Мозес Итаума

Молодой спортсмен дебютировал на профессиональном уровне в 2023 году и с тех пор начал поддерживать одну победу за другой. Сейчас на счету 21-летнего спортсмена 14 побед, причем в 12 случаях он брал верх нокаутом.

После триумфального боя с Джермейном Франклином Мозес Итаума и его команда последовательно высказываются о желании организовать поединок с Александром Усиком. Украинец не комментирует эту возможность.

