Усик назвал боксеров, которые помогают ему готовиться к бою с Верхувеном

Александр Усик во время пресс-конференции.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик рассказал о подходе к подготовке во время тренировочных сборов. Украинский боксер отметил, что регулярно анализирует поединки как действующих, так и легендарных спортсменов. По его словам, просмотр боев является частью тренировочного процесса.

Это помогает совмещать физическую работу с тактическим анализом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail Boxing.

Украинский спортсмен подчеркнул, что уделяет внимание боям разных поколений и стилей. В числе боксеров, чьи поединки он изучает, оказались Рико Верховен, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, а также легенды вроде Мухаммеда Али и Майка Тайсона. Кроме того, Александр Усик обращается к классическим боям мексиканских мастеров, включая Марко Антонио Барреру. Такой широкий выбор позволяет ему анализировать разные стили и находить полезные элементы для собственной подготовки.

Как Усик использует просмотр боев

Чемпион отметил, что сочетает просмотр боев с тренировками, например, во время работы на велотренажере. Он обращает внимание на детали: передвижение, защиту и комбинации ударов. Такой подход помогает не только поддерживать мотивацию, но и совершенствовать технику. Александр Усик рассматривает просмотр боев как важный элемент подготовки наравне с физическими нагрузками.

"Я смотрю бои Рико, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, а также поединки Мухаммеда Али и Майка Тайсона. 50% — это мотивация, 50% — анализ движений, ударов и защиты. Иногда это как учитель, иногда — как источник энергии для работы", — сказал Усик.

Читайте также:

Противостояние Рико Верхувена и Александра Усика состоится в Египте уже 23 мая.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о смерти известного чемпиона, который 14 раз защитил свой титул.

Также Новини.LIVE сообщили о новом месте работы бывшего главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского.