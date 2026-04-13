Кабаел нацелился на бой с Усиком и сделает заявление в Египте

Александр Усик перед боем. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел высказался о возможном поединке против Александра Усика. Немецкий боксер подтвердил, что рассматривает дальнейшие варианты продолжения карьеры. При этом он не стал называть конкретных соперников.

Его комментарии прозвучали на фоне обсуждений будущих боев в дивизионе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Pro Boxing Fans.

Агит Кабаел отметил, что провел переговоры с представителями своей команды и пока не принял окончательного решения. Он также уклонился от прямого ответа о следующем сопернике. В то же время интерес к возможному бою с Александром Усиком сохраняется.

Агит Кабайел (слева) с Энтони Джошуа в Лондоне. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Кабаел не исключает встречи с украинцем

Дополнительный контекст придает предстоящий поединок украинца, который запланирован на 23 мая в Египте. Агит Кабайел собирается посетить противостояние Александра Усика с Рико Верхувеном.

"Давайте подождем, сегодня у меня состоялся хороший разговор. Увидим, я не стану называть имена. Возможно, посмотрим бой у ринга. Возможно, увидимся в Египте", — заявил Кабайел.

Немецкий боксер подчеркнул, что не является сторонником громких заявлений и предпочитает обсуждать будущие поединки после их согласования. Он также отметил, что не рассматривает возвращение к выступлениям на прежних аренах. Возможная встреча с Усиком может состояться в рамках одного из ближайших "Вечеров бокса".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE показал кадры яркой фотосессии украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.

Также Новини.LIVE писали о том, как Александр Зинченко отпраздновал Пасху с женой Владой и дочерьми.