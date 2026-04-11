Главная Спорт Кабаел обвинил Усика в отказе от настоящего спорта ради денег

Кабаел обвинил Усика в отказе от настоящего спорта ради денег

Дата публикации 11 апреля 2026 22:59
Кабаел отреагировал на бой Усика с Верховеном: украинец ищет денежные бои
Александр Усик. Фото: Reuters

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел прокомментировал бой Александра Усика против Рико Верховена. Немецкий боксер назвал такие новости невыгодными для себя.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out.

Кабаел считает, что Усик будет концентрироваться на деньгах

Кабаел заявил, что рассчитывает на поединок за полноценный титул и ожидает решения от чемпиона. Он подчеркнул, что готов драться за пояс независимо от соперника. Поэтому немец негативно воспринял информацию о бое Усик — Верховен.

"Если Усик не заинтересован в бою со мной, он освободит титул, и я подерусь с кем угодно", — сказал Кабаел.

Агит подчеркнул, что готов выйти в ринг против любого соперника в супертяжелом весе, если ситуация с поясом WBC изменится.

Кабаел также предположил, что украинец может выбирать поединки из финансовых соображений. По его мнению, Усик уже доказал свой уровень в дивизионе, но может сосредоточиться на более коммерческих боях.

"Я думаю, что он будет проводить только большие бои ради денег. Я это уважаю", — отметил боксер.

В январе 2026 года Кабаел провел свой последний бой, в котором победил Дамиана Кныбу техническим нокаутом в третьем раунде. Эта победа позволила ему сохранить беспроигрышный рекорд - 27 побед, из которых 19 нокаутами.

Напомним, представитель Всемирного боксерского совета (WBC) в Украине сделал прогноз на бой Усика и Рико Верховена.

Также портал Новини.LIVE сообщил, почему Тайсон Фьюри недоволен возможностью третьего боя с Усиком.

Александр Усик украинские боксеры Агит Кабайел
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
