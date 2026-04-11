Кабаел отреагировал на бой Усика с Верховеном: украинец ищет денежные бои

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел прокомментировал бой Александра Усика против Рико Верховена. Немецкий боксер назвал такие новости невыгодными для себя.

Кабаел считает, что Усик будет концентрироваться на деньгах

Кабаел заявил, что рассчитывает на поединок за полноценный титул и ожидает решения от чемпиона. Он подчеркнул, что готов драться за пояс независимо от соперника. Поэтому немец негативно воспринял информацию о бое Усик — Верховен.

"Если Усик не заинтересован в бою со мной, он освободит титул, и я подерусь с кем угодно", — сказал Кабаел.

Агит подчеркнул, что готов выйти в ринг против любого соперника в супертяжелом весе, если ситуация с поясом WBC изменится.

Читайте также:

Кабаел также предположил, что украинец может выбирать поединки из финансовых соображений. По его мнению, Усик уже доказал свой уровень в дивизионе, но может сосредоточиться на более коммерческих боях.

"Я думаю, что он будет проводить только большие бои ради денег. Я это уважаю", — отметил боксер.

В январе 2026 года Кабаел провел свой последний бой, в котором победил Дамиана Кныбу техническим нокаутом в третьем раунде. Эта победа позволила ему сохранить беспроигрышный рекорд - 27 побед, из которых 19 нокаутами.

Напомним, представитель Всемирного боксерского совета (WBC) в Украине сделал прогноз на бой Усика и Рико Верховена.

Также портал Новини.LIVE сообщил, почему Тайсон Фьюри недоволен возможностью третьего боя с Усиком.