Кабаєл відреагував на бій Усика з Верховеном: українець шукає грошові бої

Олександр Усик. Фото: Reuters

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл прокоментував бій Олександра Усика проти Ріко Верховена. Німецький боксер назвав такі новини невигідними для себе.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Seconds Out.

Кабаєл вважає, що Усик буде концентруватися на грошах

Кабаєл заявив, що розраховує на поєдинок за повноцінний титул і очікує рішення від чемпіона. Він підкреслив, що готовий битися за пояс незалежно від суперника. Тому німець негативно сприйняв інформацію про бій Усик — Верховен.

"Якщо Усик не зацікавлений у бою зі мною, він звільнить титул, і я поб’юся з будь-ким", — сказав Кабаєл.

Агіт підкреслив, що готовий вийти в ринг проти будь-якого суперника у надважкій вазі, якщо ситуація з поясом WBC зміниться.

Читайте також:

Кабаєл також припустив, що українець може обирати поєдинки з фінансових міркувань. На його думку, Усик уже довів свій рівень у дивізіоні, але може зосередитися на більш комерційних боях.

"Я думаю, що він проводитиме тільки великі бої заради грошей. Я це поважаю", — зазначив боксер.

У січні 2026 року Кабаєл провів свій останній бій, у якому переміг Даміана Книбу технічним нокаутом у третьому раунді. Ця перемога дозволила йому зберегти безпрограшний рекорд — 27 перемог, із яких 19 нокаутами.

