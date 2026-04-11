Ф'юрі перед боєм із Махмудовим зробив заяву про поєдинок з Усиком

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив гучну заяву про повернення на ринг. Британець у ніч з 11 на 12 квітня проведе бій проти Арсланбека Махмудова в Лондоні. Цей поєдинок стане для нього черговою спробою відновити кар'єру після паузи.

У разі перемоги Ф'юрі може отримати можливість провести великі бої проти топ-суперників, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Реклама

Ф'юрі знову заговорив про реванш з Усиком

Раніше "Циганський король" двічі поступився Олександру Усику, після чого оголошував про завершення кар'єри. Перерва у виступах тривала близько півтора року. Зараз 37-річний Тайсон Ф'юрі розглядає варіанти продовження кар'єри, включно з можливим третім боєм з українцем. Також серед потенційних суперників називається Ентоні Джошуа.

"Судді віддадуть Усику перемогу ще до того, як ми вийдемо на ринг. Усі знають, що мені не віддадуть перемогу за очками в бою з ним. Навіть якщо я виграю більшість раундів, перемогу можуть віддати йому. Але я змирився з цим і залишив це в минулому", — заявив британець.

Реклама

Тайсон Ф'юрі перед боєм з Арсланбеком Махмудовим. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

При цьому Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий до третього поєдинку з Олександром Усиком за умови чесного суддівства. Британець обговорював можливість реваншу з українцем в особистому листуванні. "Циганський король" вважає, що такий бій залишається одним із найочікуваніших у надважкому дивізіоні.

Читайте також:

Реклама

Раніше Новини.LIVE писали про прогноз Миколи Ковальчука на протистояння Олександра Усика з кікбоксером Ріко Верхувеном.

Також Новини.LIVE згадали історію знайомства колишнього тренера Мірчі Луческу з бразильським футболістом Пеле.