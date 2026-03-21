Ф'юрі упевнений, що тренування з Усиком не допоможуть Джошуа в їх поєдинку

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував тренування Ентоні Джошуа разом з Олександром Усиком і заявив, що це не вплине на їхній можливий бій. Британець також підтвердив готовність провести поєдинок із співвітчизником.

Про позицію Ф’юрі повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Тайсона для YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

Читайте також:

Ф’юрі готовий битися з Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі зазначив, що спільна робота Джошуа з Усиком не стане перевагою у разі їхньої зустрічі в рингу. За його словами, цей фактор не змінить підготовку суперника.

"Це йому не допоможе. Зовсім не допоможе. Я відбив голову Усику, і відіб’ю голову Ей Джею теж. Трохи мило, що він намагається. Сподіваюся, він теж буде у кутку", — сказав Ф’юрі.

Британець також підтвердив, що не виключає проведення поєдинку проти Джошуа після наступного бою, який проведе з росіянином Махмудовим. Після перемоги Тайсон готовий повернутися до перемовин.

Ф’юрі додав, що відкритий до боїв із будь-якими суперниками незалежно від їхнього походження. При цьому він наголосив, що готовий розглянути варіант мегабою у надважкій вазі.

Окремо боксер прокоментував ідею можливого кута Джошуа, в якому може бути присутній Усик. За словами Ф’юрі, він також може залучити до свого кута відомих представників боксу.

У 2024 році Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф’юрі рішенням суддів. Після цих поєдинків британець оголосив про завершення кар’єри, однак згодом відновив виступи.

Ентоні Джошуа наразі повернувся до тренувального процесу після складного ДТП, де загинули два його друзі. Подальші плани Ентоні можуть включати проведення бою проти Ф’юрі, якщо сторони домовляться про умови.

Нагадаємо, раніше Усик привіз Джошуа в Україну на своє боксерське шоу.

