Усик разом із Джошуа приїхали в Україну

Усик разом із Джошуа приїхали в Україну

Дата публікації: 20 березня 2026 22:14
Усик разом із Джошуа приїхали в Україну
Ентоні Джошуа та Олександр Усик в Україні. Фото: instagram.com/kickboxing_boxing_coach_dubai/

Об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прибув до України на вечір боксу від Usyk 17 Promotions, який відбудеться 21 березня в Лісниках під Києвом. Разом із ним подію відвідає колишній його суперник Ентоні Джошуа.

Про візит до України разом із Джошуа Усик повідомив у Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Джошуа відвідає шоу компанії Усика

Після приїзду в Україну Усик провів Джошуа екскурсію, познайомив з українською музикою та їжею.

Джошуа також радісно зустріли прикордонники та українці під час перетину кордону.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На шоу промоутерської компанії Усика другою центральною подією стане дебют у професійному боксі олімпійського чемпіона Парижа-2024 Олександра Хижняка. Українець проведе перший бій у профі, паралельно продовжуючи виступи в аматорському боксі. Суперником Хижняка стане Вілмер Барон.

У першому головному бою вечора Даніель Лапін захищатиме свій пояс у напівважкій вазі. Його суперником стане Крістапс Булмейстрас.

Напередодні турніру відбулося офіційне зважування учасників. Лапін і Булмейстрас показали однакову вагу — 81,6 кг. Хижняк перед дебютом зафіксував 78,5 кг, тоді як його суперник Вілмер Барон — 79,6 кг.

Також у карді вечора Павло Іллюша показав 77,8 кг, однак його суперник не з’явився на процедуру зважування. Ельвін Алієв важив 67,7 кг, а Віктор Хуліо — 65,5 кг.

У поєдинку надважкої категорії Данило Жасан показав 87,2 кг, тоді як Микола Трофименко — 83,3 кг. Айдер Абдураімов перед боєм зафіксував 59,9 кг, його опонент Павло Павлов — 58,7 кг.

Вечір боксу стане першим шоу відновленої промоутерської компанії Усика. Турніри Usyk 17 Promotions планують транслювати на DAZN, а сама платформа орієнтована на розвиток молодих українських боксерів.

Подія в Лісниках стане стартом нової серії шоу Usyk 17 Promotions, які планують регулярно проводити в Україні та за її межами.

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх виграла у Юлії Левченко чемпіонат світу в приміщенні.

Також раніше суд замінив спосіб обмеження волі для ексгравця "Колоса" та "Минаю" Данила Колесника.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
