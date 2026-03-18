Суд змінив запобіжний захід футболісту Колеснику

Суд змінив запобіжний захід футболісту Колеснику

Дата публікації: 18 березня 2026 16:19
Суд змінив запобіжний захід футболісту Колеснику
Данило Колесник під час виступів за "Колос". Фото: скриншот YouTube

Колишній футболіст "Колоса-2" Данило Колесник повідомив про рішення апеляційного суду у справі, пов'язаній із резонансним інцидентом. Суд скасував раніше обраний запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Замість цього спортсмену призначили особисте зобов'язання.

Справа Данила Колесника тягнеться вже другий місяць після резонансного скандалу з працівником ТЦК, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram спортсмена.

Футболіст повідомив, що під час розгляду справи суд вивчив обставини події і дав оцінку діям усіх учасників. Він зазначив, що детально виклав свою версію подій та описав розвиток конфлікту. Йдеться про епізод, у якому фігурував автомобіль ТЦК і цивільні особи. Данило Колесник підкреслив, що ситуація мала емоційний характер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суд переглянув обставини інциденту

Футболіст Данило Колесник пояснив, що вважає рішення апеляційного суду справедливим. Він також звернувся до громадськості та колег, закликавши до об'єктивної оцінки події. За його словами, важливо враховувати всі деталі та уникати поспішних висновків. Окремо він підкреслив свою позицію щодо підтримки Збройних сил України.

"Сьогодні апеляційний суд столиці скасував щодо мене запобіжний захід і замінив його особистим зобов'язанням. Суд детально з'ясував усі обставини справи та вивчив розвиток подій. Вважаю це рішення важливим і справедливим", — повідомив Колесник.

спорт футбол Колос мобілізація ТЦК та СП Данило Колесник
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
