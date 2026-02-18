Поліція Київщини затримала Колесника за удар співробітника ТЦК

Данило Колесник у "Колосі". Фото: пресслужба клубу

На Київщині працівники поліції затримали футболіста, причетного до сутички з військовим територіального центру комплектування. Подія трапилася в Бучанському районі, у Святопетрівському, під час здійснення перевірки військово-облікових документів.

Незадовго до затримання екс-футболіста "Колоса" було оголошено в розшук, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Нацполіції Київської області.

За даними правоохоронців, місцевий житель підійшов до одного з військовослужбовців ТЦК та спровокував конфлікт. Під час перепалки громадянин, який виявився футболістом Данилом Колесником, навмисне завдав удару кулаком в обличчя військовому, який перебував при виконанні службових обов'язків. Потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Затримання Колесника. Фото: Нацполіція Київщини

За фактом порушення відкрито провадження за статтею

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Незабаром 24-річного фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після інциденту керівництво клубу "Колос", за який виступав Данило Колесник, ухвалило рішення про його відрахування.

Слідчі під процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною другою статті 350 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до п'яти років позбавлення волі. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше Данилу Колеснику запропонували підписати контракт з одним із бойових військових підрозділів ЗСУ.

Ставленням до інциденту з Данилом Колесником поділилися відомі колишні футболісти Олександр Алієв та Артем Мілевський.