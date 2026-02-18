Відео
Головна Спорт Колесника затримали, йому загрожує значний термін

Колесника затримали, йому загрожує значний термін

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 10:39
Поліція Київщини затримала Колесника за удар співробітника ТЦК
Данило Колесник у "Колосі". Фото: пресслужба клубу

На Київщині працівники поліції затримали футболіста, причетного до сутички з військовим територіального центру комплектування. Подія трапилася в Бучанському районі, у Святопетрівському, під час здійснення перевірки військово-облікових документів.

Незадовго до затримання екс-футболіста "Колоса" було оголошено в розшук, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Нацполіції Київської області.

Читайте також:

За даними правоохоронців, місцевий житель підійшов до одного з військовослужбовців ТЦК та спровокував конфлікт. Під час перепалки громадянин, який виявився футболістом Данилом Колесником, навмисне завдав удару кулаком в обличчя військовому, який перебував при виконанні службових обов'язків. Потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Даниил Колесник
Затримання Колесника. Фото: Нацполіція Київщини

За фактом порушення відкрито провадження за статтею

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Незабаром 24-річного фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після інциденту керівництво клубу "Колос", за який виступав Данило Колесник, ухвалило рішення про його відрахування.

Слідчі під процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною другою статті 350 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до п'яти років позбавлення волі. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше Данилу Колеснику запропонували підписати контракт з одним із бойових військових підрозділів ЗСУ.

Ставленням до інциденту з Данилом Колесником поділилися відомі колишні футболісти Олександр Алієв та Артем Мілевський.

скандал спорт футбол Колос ТЦК та СП
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
