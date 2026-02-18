Алієв і Мілевський підтримали Колесника — він напав на військового ТЦК

Олександр Алієв та Артем Мілевський. Фото: IGNIS

Колишні гравці "Динамо" та збірної України Олександр Алієв і Артем Мілевський публічно висловили підтримку ексфутболісту "Колоса-2" Данилу Колеснику. Раніше гравець побив півробітника ТЦК і "Колос" розірвав з ним контракт.

Відео з їхніми заявами з’явилися в Instagram спортсменів, передає портал Новини.LIVE.

Алієв та Мілевський розповіли про Колесника

Алієв заявив, що вважає дії Колесника виправданими.

"Даня, я тебе підтримую повністю, ти вчинив правильно", — сказав він.

Олександр додав, що футболіст заступився за чоловіка з трьома дітьми. Також Алієв звернувся до керівництва "Колоса" із закликом спершу "розібратися, що відбулося", перш ніж ухвалювати рішення щодо гравця.

Схожу позицію висловив Мілевський. Він назвав вчинок футболіста "чоловічим" та закликав керівництво клубу детально з’ясувати обставини. Обидва ексгравці згадали, що Колесник раніше допомагав евакуйовувати людей із Тростянця на Сумщині під час окупації.

Раніше "Колос" повідомив про розірвання контракту з Колесником.

