Главная Спорт Алиев и Милевский поддержали футболиста, избившего сотрудника ТЦК

Алиев и Милевский поддержали футболиста, избившего сотрудника ТЦК

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 01:01
Алиев и Милевский поддержали Колесника - он напал на военного ТЦК
Александр Алиев и Артем Милевский. Фото: IGNIS

Бывшие футболисты киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев и Артем Милевский прокомментировали ситуацию вокруг нападающего "Колоса-2" Данила Колесника. Футболист оказался в центре конфликта с представителем ТЦК и СП.

Видеообращения спортсменов опубликованы в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Алиев и Милевский рассказали о Колеснике

Алиев заявил, что полностью поддерживает игрока. По его словам, Колесник вступился за мужчину с тремя детьми.

"Ты поступил правильно", — отметил Александр и призвал руководство клуба сначала разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Милевский также поддержал футболиста, подчеркнув, что тот действовал "по-человечески". Он обратился к руководству "Колоса" с просьбой тщательно изучить ситуацию перед окончательными выводами.

Ранее клуб сообщил о расторжении контракта с Колесником. В Киевском областном ТЦК заявили, что рассматривают произошедшее как нападение на военнослужащего. Правовую оценку инцидента должны дать соответствующие органы.

драка футбол Артем Милевский Колос Александр Алиев ТЦК и СП
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
