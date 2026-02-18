Алиев и Милевский поддержали Колесника - он напал на военного ТЦК

Александр Алиев и Артем Милевский. Фото: IGNIS

Бывшие футболисты киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев и Артем Милевский прокомментировали ситуацию вокруг нападающего "Колоса-2" Данила Колесника. Футболист оказался в центре конфликта с представителем ТЦК и СП.

Видеообращения спортсменов опубликованы в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Алиев и Милевский рассказали о Колеснике

Алиев заявил, что полностью поддерживает игрока. По его словам, Колесник вступился за мужчину с тремя детьми.

"Ты поступил правильно", — отметил Александр и призвал руководство клуба сначала разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Милевский также поддержал футболиста, подчеркнув, что тот действовал "по-человечески". Он обратился к руководству "Колоса" с просьбой тщательно изучить ситуацию перед окончательными выводами.

Ранее клуб сообщил о расторжении контракта с Колесником. В Киевском областном ТЦК заявили, что рассматривают произошедшее как нападение на военнослужащего. Правовую оценку инцидента должны дать соответствующие органы.

Напомним, популярная спортсменка Ютта Лердам получила признание на Олимпийских играх.

Японская пара сенсационно победила в парном турнире по фигурному катанию.