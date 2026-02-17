Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ТЦК запропонував контракт в ДШВ нападнику Колоса, що побив їх працівника

ТЦК запропонував контракт в ДШВ нападнику Колоса, що побив їх працівника

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 20:41
ТЦК відповів Колеснику після бійки та запропонував контракт
Данило Колесник (праворуч). Фото: ФК Колос

У Київському обласному ТЦК та СП відреагували на побиття свого військовослужбовця. На постраждалого напав футболіст клубу "Колос-2" Данило Колесник, з яким уже розірвали контракт.

Свій коментар ТЦК залишив у Facebook, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

ТЦК пропонує контракт Колеснику

У повідомленні стверджується, що 24-річний футболіст нібито вирішив, що через недосягнення призовного віку (25 років) може дозволити собі подібну поведінку. У ТЦК наголосили, що військові виконують завдання з комплектування підрозділів, аби забезпечити українську армію особовим складом, і напади на них є неприпустимими.

Також у заяві звернули увагу на те, що Колесник оприлюднив відео інциденту у своєму Instagram та, як зазначається, вихвалявся фактом побиття. Пізніше запис було видалено, а сторінку закрито.

Окремо у ТЦК підкреслили, що за своїми антропометричними даними футболіст підходить для служби у десантно-штурмових військах. У відомстві зауважили, що замість конфліктів із військовими він міг би добровільно підписати контракт і долучитися до війська, не очікуючи мобілізації та досягнення призовного віку.

"Поки такі українські спортсмени, як Владислав Гераскевич, беруть участь в Олімпійських іграх і ціною дискваліфікації несуть світу правду про війну і злочини РФ в Україні, інші, перебуваючи вдома, ховаються за спинами воїнів і навіть дозволяють собі влаштовувати з ними бійки, потураючи ворогу. А одна з головних цілей РФ — це зрив мобілізації", — йдеться в заяві ТЦК.

Нагадаємо, нідерландку Ютту Лердам визнали однією з найвродливіших дівчат на Олімпійських іграх.

У парах в фігурному катанні сенсацією стала перемога японців.

Київ бійка футбол Колос ТЦК та СП
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації