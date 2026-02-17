ТЦК відповів Колеснику після бійки та запропонував контракт

Данило Колесник (праворуч). Фото: ФК Колос

У Київському обласному ТЦК та СП відреагували на побиття свого військовослужбовця. На постраждалого напав футболіст клубу "Колос-2" Данило Колесник, з яким уже розірвали контракт.

Свій коментар ТЦК залишив у Facebook, передає портал Новини.LIVE.

ТЦК пропонує контракт Колеснику

У повідомленні стверджується, що 24-річний футболіст нібито вирішив, що через недосягнення призовного віку (25 років) може дозволити собі подібну поведінку. У ТЦК наголосили, що військові виконують завдання з комплектування підрозділів, аби забезпечити українську армію особовим складом, і напади на них є неприпустимими.

Також у заяві звернули увагу на те, що Колесник оприлюднив відео інциденту у своєму Instagram та, як зазначається, вихвалявся фактом побиття. Пізніше запис було видалено, а сторінку закрито.

Окремо у ТЦК підкреслили, що за своїми антропометричними даними футболіст підходить для служби у десантно-штурмових військах. У відомстві зауважили, що замість конфліктів із військовими він міг би добровільно підписати контракт і долучитися до війська, не очікуючи мобілізації та досягнення призовного віку.

"Поки такі українські спортсмени, як Владислав Гераскевич, беруть участь в Олімпійських іграх і ціною дискваліфікації несуть світу правду про війну і злочини РФ в Україні, інші, перебуваючи вдома, ховаються за спинами воїнів і навіть дозволяють собі влаштовувати з ними бійки, потураючи ворогу. А одна з головних цілей РФ — це зрив мобілізації", — йдеться в заяві ТЦК.

