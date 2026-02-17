ТЦК ответил Колеснику после драки и предложил контракт

Даниил Колесник (справа). Фото: ФК Колос

В Киевском областном ТЦК и СП отреагировали на избиение своего военнослужащего. На пострадавшего напал футболист клуба "Колос-2" Даниил Колесник, с которым уже разорвали контракт.

Свой комментарий ТЦК оставил в Facebook, передает портал Новини.LIVE.

ТЦК предлагает контракт Колеснику

В сообщении утверждается, что 24-летний футболист якобы решил, что из-за недостижения призывного возраста (25 лет) может позволить себе подобное поведение. В ТЦК отметили, что военные выполняют задачи по комплектованию подразделений, чтобы обеспечить украинскую армию личным составом, и нападения на них недопустимы.

Также в заявлении обратили внимание на то, что Колесник обнародовал видео инцидента в своем Instagram и, как отмечается, хвастался фактом избиения. Позже запись была удалена, а страница закрыта.

Отдельно в ТЦК подчеркнули, что по своим антропометрическим данным футболист подходит для службы в десантно-штурмовых войсках. В ведомстве отметили, что вместо конфликтов с военными он мог бы добровольно подписать контракт и присоединиться к армии, не дожидаясь мобилизации и достижения призывного возраста.

"Пока такие украинские спортсмены, как Владислав Гераскевич, участвуют в Олимпийских играх и ценой дисквалификации несут миру правду о войне и преступлениях РФ в Украине, другие, находясь дома, прячутся за спинами воинов и даже позволяют себе устраивать с ними драки, потворствуя врагу. А одна из главных целей РФ — это срыв мобилизации", — говорится в заявлении ТЦК.

