Футболісь Колосу напав на військового ТЦК — відео

Відео бійки Колесник опублікував в Instagram, але згодом видалив, передає портал Новини.LIVE .

Футболіст ковалівського "Колосу" Данило Колесник став учасником бійки зі співробітником ТЦК. До того ж він влаштував конфлікт із поліцією.

Наразі відомо, що 24-річний нападник другої команди ковалівського "Колосу" опублікував, а потім видалив відео, на якому спершу ображає поліцейських, а згодом завдає удару співробітнику ТЦК.

За словами футболіста на відео, він намагався завадити доправленню до будівлі ТЦК батька трьох дітей.

Після резонансу в мережі "Колос" виступив з офіційною заявою. У клубі підтвердили, що інцидент стався за участі гравця їхньої другої команди та співробітника ТЦК.

"Колос" та особисто президент клубу Андрій Засуха принесли вибачення українській спільноті та військовим.

Наразі футболіста відсторонили від участі в тренувальному процесі, а 17 лютого його звільнять із команди "Колос-2".

"ФК "Колос" принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно від того, проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових", — йдеться у заяві.

У клубі також наголосили, що з початку повномасштабної війни системно підтримують Сили оборони України.