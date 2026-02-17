Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Футболист Колоса избил сотрудника ТЦК — уже есть реакция клуба

Футболист Колоса избил сотрудника ТЦК — уже есть реакция клуба

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 16:53
Футболист Колоса напал на военного ТЦК — видео
Даниил Колесник. Фото: "Колос"

Футболист коваливского "Колоса" Даниил Колесник стал участником драки с сотрудником ТЦК. К тому же он устроил конфликт с полицией.

Видео драки Колесник опубликовал в Instagram, но впоследствии удалил, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Футболист избил военного

Известно, что 24-летний нападающий второй команды ковалевского "Колоса" опубликовал, а затем удалил видео, на котором сначала оскорбляет полицейских, а затем наносит удар сотруднику ТЦК.

По словам футболиста на видео, он пытался помешать доставке в здание ТЦК отца троих детей.

После резонанса в сети "Колос" выступил с официальным заявлением. В клубе подтвердили, что инцидент произошел с участием игрока их второй команды и сотрудника ТЦК.

"Колос" и лично президент клуба Андрей Засуха принесли извинения украинскому сообществу и военным.

Сейчас футболиста отстранили от участия в тренировочном процессе, а 17 февраля его уволят из команды "Колос-2".

"ФК "Колос" принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно направлено, а тем более против украинских военных", — говорится в заявлении.

В клубе также отметили, что с начала полномасштабной войны системно поддерживают Силы обороны Украины.

Напомним, ранее Япония неожиданно выиграла золотые медали в фигурном катании.

Также ранее Юта Лердам стала самой популярной спортсменкой на Олимпиаде.

драка футбол Колос УПЛ ТЦК и СП
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации