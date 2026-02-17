Футболист Колоса напал на военного ТЦК — видео

Футболист коваливского "Колоса" Даниил Колесник стал участником драки с сотрудником ТЦК. К тому же он устроил конфликт с полицией.

Известно, что 24-летний нападающий второй команды ковалевского "Колоса" опубликовал, а затем удалил видео, на котором сначала оскорбляет полицейских, а затем наносит удар сотруднику ТЦК.

По словам футболиста на видео, он пытался помешать доставке в здание ТЦК отца троих детей.

После резонанса в сети "Колос" выступил с официальным заявлением. В клубе подтвердили, что инцидент произошел с участием игрока их второй команды и сотрудника ТЦК.

"Колос" и лично президент клуба Андрей Засуха принесли извинения украинскому сообществу и военным.

Сейчас футболиста отстранили от участия в тренировочном процессе, а 17 февраля его уволят из команды "Колос-2".

"ФК "Колос" принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно направлено, а тем более против украинских военных", — говорится в заявлении.

В клубе также отметили, что с начала полномасштабной войны системно поддерживают Силы обороны Украины.