Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо в день народження Суркіса програло третій матч поспіль

Динамо в день народження Суркіса програло третій матч поспіль

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 17:59
Оновлено: 18:02
Динамо встановило антирекорд, програвши Колосу
Матч "Колос" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У Ковалівці відбувся центральний матч 13-го туру УПЛ. "Колос" Руслана Костишина приймав "Динамо" Олександра Шовковського.

"Динамо" програло з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Колос - Динамо
Матч "Колос" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Шовковський став автором антирекорду "Динамо"

Господарі відкрили рахунок уже на 9-й хвилині, коли Климчук замкнув закидання Козіка. Потім команда Костишина діяла агресивно на флангах і не давала киянам вільно виходити з оборони майже весь перший тайм.

Реклама

На 37-й хвилині "Колос" подвоїв перевагу, коли Цуріков віддав у півколо, а Климчук розвернувся й точно пробив під стійку — 2:0.

"Динамо" активізувалося у другому таймі, але постійний тиск не давав результату, оскільки "Колос" перейшов грати в низький блок, де дуже добре себе почуває.

Реклама

"Колос" відповідав контратаками, одна з яких мало не завершилася ударом Кане в дев’ятку.

На 86-й хвилині "Динамо" все ж повернулось у гру — Шола першим зіграв після прострілу Піхальонка майже від лицьової лінії.

Реклама

Заключні хвилини минули під натиском киян, однак "Колос" вистояв і здобув важливу перемогу 2:1.

Зазначимо, що "Динамо" вперше у своїй історії програло три матчі підряд в УПЛ. Крім "Колосу", кияни поступилися "Шахтарю" та ЛНЗ.

Реклама

Також цікаво, що "Динамо" програло у день 67-річчя президента клубу Ігоря Суркіса.

"Колос" — "Динамо" Київ — 2:1

Реклама

Голи: Климчук, 9, 37 — Шола, 86

"Колос": Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефіренко, 77), Климчук (Оєвусі, 58), Салабай.

Реклама

"Динамо" Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 69), Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Волошин (Шола, 69), Герреро (Пономаренко, 79), Кабаєв.

Попередження: Пахолюк, Салабай, Алефіренко — Кабаєв, Дубінчак, Попов

Нагадаємо, шведи запропонували Україні свій стадіон для проведення півфіналу плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

У римській "Ромі" вирішили майбутнє нападника Артема Довбика.

футбол Динамо Колос УПЛ Ігор Суркіс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації