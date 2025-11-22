Динамо встановило антирекорд, програвши Колосу

Динамо в день народження Суркіса програло третій матч поспіль
У Ковалівці відбувся центральний матч 13-го туру УПЛ. "Колос" Руслана Костишина приймав "Динамо" Олександра Шовковського.
"Динамо" програло з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.
Шовковський став автором антирекорду "Динамо"
Господарі відкрили рахунок уже на 9-й хвилині, коли Климчук замкнув закидання Козіка. Потім команда Костишина діяла агресивно на флангах і не давала киянам вільно виходити з оборони майже весь перший тайм.
На 37-й хвилині "Колос" подвоїв перевагу, коли Цуріков віддав у півколо, а Климчук розвернувся й точно пробив під стійку — 2:0.
"Динамо" активізувалося у другому таймі, але постійний тиск не давав результату, оскільки "Колос" перейшов грати в низький блок, де дуже добре себе почуває.
"Колос" відповідав контратаками, одна з яких мало не завершилася ударом Кане в дев’ятку.
На 86-й хвилині "Динамо" все ж повернулось у гру — Шола першим зіграв після прострілу Піхальонка майже від лицьової лінії.
Заключні хвилини минули під натиском киян, однак "Колос" вистояв і здобув важливу перемогу 2:1.
Зазначимо, що "Динамо" вперше у своїй історії програло три матчі підряд в УПЛ. Крім "Колосу", кияни поступилися "Шахтарю" та ЛНЗ.
Також цікаво, що "Динамо" програло у день 67-річчя президента клубу Ігоря Суркіса.
"Колос" — "Динамо" Київ — 2:1
Голи: Климчук, 9, 37 — Шола, 86
"Колос": Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефіренко, 77), Климчук (Оєвусі, 58), Салабай.
"Динамо" Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 69), Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Волошин (Шола, 69), Герреро (Пономаренко, 79), Кабаєв.
Попередження: Пахолюк, Салабай, Алефіренко — Кабаєв, Дубінчак, Попов
