Динамо встановило антирекорд, програвши Колосу

У Ковалівці відбувся центральний матч 13-го туру УПЛ. "Колос" Руслана Костишина приймав "Динамо" Олександра Шовковського.

"Динамо" програло з рахунком 1:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Господарі відкрили рахунок уже на 9-й хвилині, коли Климчук замкнув закидання Козіка. Потім команда Костишина діяла агресивно на флангах і не давала киянам вільно виходити з оборони майже весь перший тайм.

На 37-й хвилині "Колос" подвоїв перевагу, коли Цуріков віддав у півколо, а Климчук розвернувся й точно пробив під стійку — 2:0.

"Динамо" активізувалося у другому таймі, але постійний тиск не давав результату, оскільки "Колос" перейшов грати в низький блок, де дуже добре себе почуває.

"Колос" відповідав контратаками, одна з яких мало не завершилася ударом Кане в дев’ятку.

На 86-й хвилині "Динамо" все ж повернулось у гру — Шола першим зіграв після прострілу Піхальонка майже від лицьової лінії.

Заключні хвилини минули під натиском киян, однак "Колос" вистояв і здобув важливу перемогу 2:1.

Зазначимо, що "Динамо" вперше у своїй історії програло три матчі підряд в УПЛ. Крім "Колосу", кияни поступилися "Шахтарю" та ЛНЗ.

Також цікаво, що "Динамо" програло у день 67-річчя президента клубу Ігоря Суркіса.