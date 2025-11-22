Металіст 1925 обіграв Карпати у драматичному матчі зі скасованим пенальті

Матч "Карпати" — "Металіст 1925". Фото: "Металіст 1925"

У Львові пройшов другий матч 13-го туру УПЛ. "Карпати" на засніженому стадіоні "Україна" приймали харківський "Металіст 1925".

Перемогу в цій грі святкували гості, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

"Металіст 1925" переграв "Карпати"

Матч між "Карпатами" та "Металістом 1925" видався напруженим і насиченим подіями від першої до останньої хвилини.

Команди активно розпочали гру, вже на старті обмінявшись моментами: Заберґджа ледь не відкрив рахунок, а Чачуа перевірив Домчака небезпечним ударом.

На 21-й хвилині гості першими вийшли вперед — Шабанов запустив м’яч на правий фланг, Полегенько помилився та скинув м'яч уздовж штрафного, де першим встиг Антюх, який технічно перекинув голкіпера.

"Карпати" відреагували на 39-й хвилині. Бруніньйо отримав передачу від Танди, протягнув м’яч і красивим дальнім ударом зрівняв рахунок.

Після перерви господарі захопили ініціативу, однак на 51-й хвилині сталося неочікуване — подача Антюха з правого флангу, нікого не зачепивши, залетіла просто в дальній кут воріт — 1:2.

Надалі команди обмінювалися атаками, проте удари Краснопіра, Мба та Рашиці не змінили рахунку.

Напруга досягла піку наприкінці матчу: спершу на 90+1-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою Калюжного, але після перегляду VAR рішення скасували — лікоть був притиснутий до корпусу.

Фінальний свисток на 96-й хвилині зафіксував перемогу "Металіста 1925" з рахунком 1:2.

"Карпати" — "Металіст 1925" — 1:2

Голи: Бруніньйо, 39 — Антюх, 21, 51

"Карпати": Домчак — Сич, Адамюк, Педрозу, Полегенько (Мірошніченко, 63) — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Костенко (Шах, 63), Краснопір (Ігор, 81), Вітор (Фабі, 81).

"Металіст 1925": Варакута — Крупський, Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Антюх — Литвиненко, Калюжний, Забергджа — Мба (Когут, 82), Рашиця.

Попередження: Адамюк, Танда — Калюжний

Нагадаємо, раніше Швеція запропонувала прийняти матч плей-оф відбору ЧС-2026.

У римській "Ромі" ухвалили рішення про майбутнє Артема Довбика — що відомо.