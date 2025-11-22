Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Металіст 1925 у нервовому матчі здолав Карпати

Металіст 1925 у нервовому матчі здолав Карпати

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 15:33
Оновлено: 15:34
Металіст 1925 обіграв Карпати у драматичному матчі зі скасованим пенальті
Матч "Карпати" — "Металіст 1925". Фото: "Металіст 1925"

У Львові пройшов другий матч 13-го туру УПЛ. "Карпати" на засніженому стадіоні "Україна" приймали харківський "Металіст 1925".

Перемогу в цій грі святкували гості, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Металіст 1925" переграв "Карпати"

Матч між "Карпатами" та "Металістом 1925" видався напруженим і насиченим подіями від першої до останньої хвилини.

Команди активно розпочали гру, вже на старті обмінявшись моментами: Заберґджа ледь не відкрив рахунок, а Чачуа перевірив Домчака небезпечним ударом.

На 21-й хвилині гості першими вийшли вперед — Шабанов запустив м’яч на правий фланг, Полегенько помилився та скинув м'яч уздовж штрафного, де першим встиг Антюх, який технічно перекинув голкіпера.

"Карпати" відреагували на 39-й хвилині. Бруніньйо отримав передачу від Танди, протягнув м’яч і красивим дальнім ударом зрівняв рахунок.

Після перерви господарі захопили ініціативу, однак на 51-й хвилині сталося неочікуване — подача Антюха з правого флангу, нікого не зачепивши, залетіла просто в дальній кут воріт — 1:2.

Надалі команди обмінювалися атаками, проте удари Краснопіра, Мба та Рашиці не змінили рахунку.

Напруга досягла піку наприкінці матчу: спершу на 90+1-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою Калюжного, але після перегляду VAR рішення скасували — лікоть був притиснутий до корпусу.

Фінальний свисток на 96-й хвилині зафіксував перемогу "Металіста 1925" з рахунком 1:2.

"Карпати" — "Металіст 1925" — 1:2

Голи: Бруніньйо, 39 — Антюх, 21, 51

"Карпати": Домчак — Сич, Адамюк, Педрозу, Полегенько (Мірошніченко, 63) — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Костенко (Шах, 63), Краснопір (Ігор, 81), Вітор (Фабі, 81).

"Металіст 1925": Варакута — Крупський, Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Антюх — Литвиненко, Калюжний, Забергджа — Мба (Когут, 82), Рашиця.

Попередження: Адамюк, Танда — Калюжний

Нагадаємо, раніше Швеція запропонувала прийняти матч плей-оф відбору ЧС-2026.

У римській "Ромі" ухвалили рішення про майбутнє Артема Довбика — що відомо.

Львів Карпати футбол УПЛ ФК Металіст 1925
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації