Карпати гратимуть з Металістом 1925 на засніженому стадіоні у Львові

Перед матчем Карпати — Металіст 1925 стадіон засипало снігом
У 13-му турі Української прем'єр-ліги львівські "Карпати" приймуть "Металіст 1925". Цей матч буде одним із найбільш цікавих у турі.
Також цікавості додав той факт, що перед матчем стадіон Україна засипало снігом, повідомили в "Карпатах".
Перший "зимовий" матч у сезоні
У "Карпатах" повідомили, що в день матчу стадіон Україна засипало снігом. "Білою ковдрою" укрило трибуни та газон, де має відбутися матч.
Перед грою співробітники арени почали чистити смарагдовий газон та нанесли червоні лінії по периметру поля замість білих. Це робиться для кращої видимості.
Якщо ж під час матчу буде снігопад, то команди, згідно з правилами, гратимуть помаранчевим м'ячем.
Також в "Карпатах" повідомили, що не встигнуть розчистити трибуни.
Після 12 турів команди конкурують у турнірній таблиці. "Карпати" наразі йдуть на восьмій позиції та на один бал випереджають "Металіст 1925", який посідає дев'яте місце.
Нагадаємо, раніше в збірній Швеції з футболу здивували Україну у плей-оф відбору ЧС-2026.
Що буде з українським нападником Артемом Довбиком — у "Ромі" ухвалили рішення.
Читайте Новини.LIVE!