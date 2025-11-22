Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Перед матчем Карпати — Металіст 1925 стадіон засипало снігом

Перед матчем Карпати — Металіст 1925 стадіон засипало снігом

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 12:47
Оновлено: 12:58
Карпати гратимуть з Металістом 1925 на засніженому стадіоні у Львові
Стадіон Україна у Львові. Фото: "Карпати" Львів

У 13-му турі Української прем'єр-ліги львівські "Карпати" приймуть "Металіст 1925". Цей матч буде одним із найбільш цікавих у турі.

Також цікавості додав той факт, що перед матчем стадіон Україна засипало снігом, повідомили в "Карпатах".

Реклама
Читайте також:
Стадион Украина во Львове засыпало снегом
Стадіон "Україна". Фото: "Карпати"
Стадион Украина во Львове засыпало снегом
Стадіон "Україна". Фото: "Карпати"

Перший "зимовий" матч у сезоні

У "Карпатах" повідомили, що в день матчу стадіон Україна засипало снігом. "Білою ковдрою" укрило трибуни та газон, де має відбутися матч.

Стадион Украина во Львове засыпало снегом
Техніка прибирає сніг з газону стадіону "Україна". Фото: "Карпати"
Стадион Украина во Львове засыпало снегом
Газон був під плівкою під час снігопаду. Фото: "Карпати" Львів

Перед грою співробітники арени почали чистити смарагдовий газон та нанесли червоні лінії по периметру поля замість білих. Це робиться для кращої видимості.

Стадион Украина во Львове засыпало снегом
Червоні лінії стадіону Україна. Фото: "Карпати"
Стадион Украина во Львове засыпало снегом
Червоні лінії стадіону Україна. Фото: "Карпати"

Якщо ж під час матчу буде снігопад, то команди, згідно з правилами, гратимуть помаранчевим м'ячем.

Також в "Карпатах" повідомили, що не встигнуть розчистити трибуни.

Після 12 турів команди конкурують у турнірній таблиці. "Карпати" наразі йдуть на восьмій позиції та на один бал випереджають "Металіст 1925", який посідає дев'яте місце.

Нагадаємо, раніше в збірній Швеції з футболу здивували Україну у плей-оф відбору ЧС-2026.

Що буде з українським нападником Артемом Довбиком — у "Ромі" ухвалили рішення.

Львів Карпати футбол сніг ФК Металіст 1925
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації