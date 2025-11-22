Карпати гратимуть з Металістом 1925 на засніженому стадіоні у Львові

Стадіон Україна у Львові. Фото: "Карпати" Львів

У 13-му турі Української прем'єр-ліги львівські "Карпати" приймуть "Металіст 1925". Цей матч буде одним із найбільш цікавих у турі.

Також цікавості додав той факт, що перед матчем стадіон Україна засипало снігом, повідомили в "Карпатах".

Реклама

Читайте також:

Стадіон "Україна". Фото: "Карпати"

Стадіон "Україна". Фото: "Карпати"

Перший "зимовий" матч у сезоні

У "Карпатах" повідомили, що в день матчу стадіон Україна засипало снігом. "Білою ковдрою" укрило трибуни та газон, де має відбутися матч.

Техніка прибирає сніг з газону стадіону "Україна". Фото: "Карпати"

Газон був під плівкою під час снігопаду. Фото: "Карпати" Львів

Перед грою співробітники арени почали чистити смарагдовий газон та нанесли червоні лінії по периметру поля замість білих. Це робиться для кращої видимості.

Червоні лінії стадіону Україна. Фото: "Карпати"

Червоні лінії стадіону Україна. Фото: "Карпати"

Якщо ж під час матчу буде снігопад, то команди, згідно з правилами, гратимуть помаранчевим м'ячем.

Також в "Карпатах" повідомили, що не встигнуть розчистити трибуни.

Після 12 турів команди конкурують у турнірній таблиці. "Карпати" наразі йдуть на восьмій позиції та на один бал випереджають "Металіст 1925", який посідає дев'яте місце.

Нагадаємо, раніше в збірній Швеції з футболу здивували Україну у плей-оф відбору ЧС-2026.

Що буде з українським нападником Артемом Довбиком — у "Ромі" ухвалили рішення.