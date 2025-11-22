Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Футболіст УПЛ публічно показав, як йому подобаються груди коханої

Футболіст УПЛ публічно показав, як йому подобаються груди коханої

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 10:44
Оновлено: 10:44
Алефіренко та Яна Андрущенко знову привернули увагу новим відвертим відео
Яна Андрущенко та Данило Алефіренко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

В Українській прем'єр-лізі однією з найкрасивіших пар є футболіст "Колоса" Данило Алефіренко та фітнес-модель Яна Андрущенко. Раніше пара потрапляла на камери "УПЛ ТБ" і відео з ними завірусилося на весь світ.

Цього ж разу на сторінці Андрущенко в Instagram з'явилося про їх кохання.

Реклама
Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алефіренко показав, що йому подобаються груди коханої

На опублікованій нарізці з відео можна побачити, що на різних локаціях Данило торкався й масажував груди коханої. Не соромився футболіст і того, що це відбувалося в публічних місцях, де на них дивилися люди довкола.

Андрущенко, крім яскравої зовнішності, постійно підтримує форму в тренажерному залі та навіть брала участь у змаганнях з бодибілдингу в категорії фітнес-бікіні.

На відміну від коханої, Алефіренко у футболі менш успішний. У Данила в 13 матчах цього сезону — всього два асисти.

Нагадаємо, раніше представники збірної Швеції запропонували Україні зіграти плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 на їх території.

У "Ромі" ухвалили рішення про майбутнє українця Артема Довбика.

футбол УПЛ дружини футболістів Даніїл Алефіренко Яна Андрущенко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації