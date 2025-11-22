Алефіренко та Яна Андрущенко знову привернули увагу новим відвертим відео

Яна Андрущенко та Данило Алефіренко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

В Українській прем'єр-лізі однією з найкрасивіших пар є футболіст "Колоса" Данило Алефіренко та фітнес-модель Яна Андрущенко. Раніше пара потрапляла на камери "УПЛ ТБ" і відео з ними завірусилося на весь світ.

Цього ж разу на сторінці Андрущенко в Instagram з'явилося про їх кохання.

Алефіренко показав, що йому подобаються груди коханої

На опублікованій нарізці з відео можна побачити, що на різних локаціях Данило торкався й масажував груди коханої. Не соромився футболіст і того, що це відбувалося в публічних місцях, де на них дивилися люди довкола.

Андрущенко, крім яскравої зовнішності, постійно підтримує форму в тренажерному залі та навіть брала участь у змаганнях з бодибілдингу в категорії фітнес-бікіні.

На відміну від коханої, Алефіренко у футболі менш успішний. У Данила в 13 матчах цього сезону — всього два асисти.

