Футболист УПЛ публично показал, как ему нравится грудь любимой

Дата публикации 22 ноября 2025 10:44
обновлено: 10:44
Алефиренко и Яна Андрущенко снова привлекли внимание новым откровенным видео
Яна Андрущенко и Даниил Алефиренко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

В Украинской премьер-лиге одной из самых красивых пар является футболист "Колоса" Даниил Алефиренко и фитнес-модель Яна Андрущенко. Ранее пара попадала на камеры "УПЛ ТВ" и видео с ними завирусилось на весь мир.

В этот же раз на странице Андрущенко в Instagram появилось об их любви.

Алефиренко показал, что ему нравится грудь возлюбленной

На опубликованной нарезке из видео можно увидеть, что на разных локациях Даниил касался и массировал грудь любимой. Не стеснялся футболист и того, что это происходило в публичных местах, где на них смотрели окружающие люди.

Андрущенко, помимо яркой внешности, постоянно поддерживает форму в тренажерном зале и даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу в категории фитнес-бикини.

В отличие от возлюбленной, Алефиренко в футболе менее успешен. У Даниила в 13 матчах этого сезона — всего два ассиста.

Напомним, ранее представители сборной Швеции предложили Украине сыграть плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 на их территории.

В "Роме" приняли решение о будущем украинца Артема Довбика.

футбол УПЛ жены футболистов Даниил Алефиренко Яна Андрущенко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
