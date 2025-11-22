Алефиренко и Яна Андрущенко снова привлекли внимание новым откровенным видео

Футболист УПЛ публично показал, как ему нравится грудь любимой
В Украинской премьер-лиге одной из самых красивых пар является футболист "Колоса" Даниил Алефиренко и фитнес-модель Яна Андрущенко. Ранее пара попадала на камеры "УПЛ ТВ" и видео с ними завирусилось на весь мир.
В этот же раз на странице Андрущенко в Instagram появилось об их любви.
Алефиренко показал, что ему нравится грудь возлюбленной
На опубликованной нарезке из видео можно увидеть, что на разных локациях Даниил касался и массировал грудь любимой. Не стеснялся футболист и того, что это происходило в публичных местах, где на них смотрели окружающие люди.
Андрущенко, помимо яркой внешности, постоянно поддерживает форму в тренажерном зале и даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу в категории фитнес-бикини.
В отличие от возлюбленной, Алефиренко в футболе менее успешен. У Даниила в 13 матчах этого сезона — всего два ассиста.
