Яна Андрущенко стала звездой сети благодаря формам и тренировкам

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

В Украинской премьер-лиге одной из самых привлекательных возлюбленных футболистов является избранница игрока "Зари" Даниила Алефиренко Яна Андрущенко. Девушка уже попала в мировые соцсети благодаря своим формам.

При этом, 26-летняя красотка много работала в спортзале, чтобы получить красивые формы, сообщил портал Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Как девушка футболиста сделала себя привлекательной

Андрущенко, помимо яркой внешности, уже давно тренируется в тренажерном зале и даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу в категории фитнес-бикини.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Яна имеет хорошие формы, которые помогли ей попасть в поле зрения своих 36 тысяч фолловеров.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Возлюбленный Яны в этом сезоне не очень часто получал место на "полосах" изданий. Даниил провел всего 13 матчей, где отметился двумя ассистами.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Напомним, футболист "ПСЖ" Илья Забарный отметился важным достижением в провальном матче против Франции.

Лидер атаки "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн исполнил мечту болельщиков родной Норвегии.