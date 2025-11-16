Яна Андрущенко стала звездой сети благодаря формам и тренировкам

Девушка игрока УПЛ в спорте натренировала невероятную фигуру
В Украинской премьер-лиге одной из самых привлекательных возлюбленных футболистов является избранница игрока "Зари" Даниила Алефиренко Яна Андрущенко. Девушка уже попала в мировые соцсети благодаря своим формам.
При этом, 26-летняя красотка много работала в спортзале, чтобы получить красивые формы, сообщил портал Новости.LIVE.
Как девушка футболиста сделала себя привлекательной
Андрущенко, помимо яркой внешности, уже давно тренируется в тренажерном зале и даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу в категории фитнес-бикини.
Яна имеет хорошие формы, которые помогли ей попасть в поле зрения своих 36 тысяч фолловеров.
Возлюбленный Яны в этом сезоне не очень часто получал место на "полосах" изданий. Даниил провел всего 13 матчей, где отметился двумя ассистами.
