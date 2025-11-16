Видео
Видео

Девушка игрока УПЛ в спорте натренировала невероятную фигуру

Девушка игрока УПЛ в спорте натренировала невероятную фигуру

Дата публикации 16 ноября 2025 11:25
обновлено: 11:28
Яна Андрущенко стала звездой сети благодаря формам и тренировкам
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

В Украинской премьер-лиге одной из самых привлекательных возлюбленных футболистов является избранница игрока "Зари" Даниила Алефиренко Яна Андрущенко. Девушка уже попала в мировые соцсети благодаря своим формам.

При этом, 26-летняя красотка много работала в спортзале, чтобы получить красивые формы, сообщил портал Новости.LIVE.

Читайте также:
Яна Андрущенко
Как девушка футболиста сделала себя привлекательной

Андрущенко, помимо яркой внешности, уже давно тренируется в тренажерном зале и даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу в категории фитнес-бикини.

Яна Андрущенко
Яна имеет хорошие формы, которые помогли ей попасть в поле зрения своих 36 тысяч фолловеров.

Яна Андрущенко
Возлюбленный Яны в этом сезоне не очень часто получал место на "полосах" изданий. Даниил провел всего 13 матчей, где отметился двумя ассистами.

Яна Андрущенко
Напомним, футболист "ПСЖ" Илья Забарный отметился важным достижением в провальном матче против Франции.

Лидер атаки "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн исполнил мечту болельщиков родной Норвегии.

Колос УПЛ жены футболистов Даниил Алефиренко Яна Андрущенко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
