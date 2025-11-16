Яна Андрущенко стала зіркою мережі завдяки формам і тренуванням

Дівчина гравця УПЛ завдяки спорту натренувала неймовірну фігуру
В Українській прем'єр-лізі однією з найпривабливіших коханих футболістів є обраниця гравця "Зорі" Данила Алефіренка Яна Андрущенко. Дівчина вже потрапила в світові соцмережі завдяки своїм формам.
При цьому, 26-річна красуня багато працювала в спортзалі, щоб отримати гарні форми, повідомив портал Новини.LIVE.
Як дівчина футболіста зробила себе привабливою
Андрущенко, крім яскравої зовнішності, вже давно тренується в тренажерному залі та навіть брала участь у змаганнях з бодибілдингу в категорії фітнес-бікіні.
Яна має хороші форми, які допомогли їй впасти в поле зору своїх 36 тисяч фоловерів.
Коханий Яни цього сезону не дуже часто отримував місце на "шпальтах" видань. Данило провів всього 13 матчів, де відзначився двома асистами.
