Головна Спорт Дівчина гравця УПЛ завдяки спорту натренувала неймовірну фігуру

Дівчина гравця УПЛ завдяки спорту натренувала неймовірну фігуру

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 11:25
Оновлено: 11:28
Яна Андрущенко стала зіркою мережі завдяки формам і тренуванням
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

В Українській прем'єр-лізі однією з найпривабливіших коханих футболістів є обраниця гравця "Зорі" Данила Алефіренка Яна Андрущенко. Дівчина вже потрапила в світові соцмережі завдяки своїм формам.

При цьому, 26-річна красуня багато працювала в спортзалі, щоб отримати гарні форми, повідомив портал Новини.LIVE.

Яна Андрущенко
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Як дівчина футболіста зробила себе привабливою

Андрущенко, крім яскравої зовнішності, вже давно тренується в тренажерному залі та навіть брала участь у змаганнях з бодибілдингу в категорії фітнес-бікіні.

Яна Андрущенко
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Яна має хороші форми, які допомогли їй впасти в поле зору своїх 36 тисяч фоловерів.

Яна Андрущенко
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Коханий Яни цього сезону не дуже часто отримував місце на "шпальтах" видань. Данило провів всього 13 матчів, де відзначився двома асистами.

Яна Андрущенко
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Нагадаємо, футболіст "ПСЖ" Ілля Забарний відзначився важливим досягненням в провальному матчі проти Франції.

Лідер атаки "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн виконав мрію вболівальників рідної Норвегії.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
