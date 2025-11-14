Забарний встановив одночасно рекорд та антирекорд збірної України

Ілля Забарний та Сергій Ребров. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Захисник "ПСЖ" Ілля Забарний не зумів врятувати збірну України від розгрому в матчі з Францією (0:4). Лідер "синьо-жовтих" отримав низькі оцінки за поєдинок.

На рахунку Забарного одночасно опинилися та антирекорд, і унікальне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

У рамках 5 туру відбору на Кубок Світу збірна Франції зазнала проблем у першому таймі матчу з Україною, але після перерви забила супернику чотири м'ячі. Голи виявилися на рахунку Мбаппе (дубль), Олісе та Екітіке.

Оцінки гравців збірної України

У першому таймі голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін зберіг свої ворота в недоторканності. Саме він отримав найвищий бал серед усіх партнерів по команді за цей поєдинок. А антигероєм матчу став Ілля Забарний, чия оцінка виявилася найнижчою.

Ілля Забарний та Анатолій Трубін. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Одночасно з цим захисник став наймолодшим капітаном збірної України в офіційних матчах (23 роки, 74 дні). Ілля Забарний перевершив досягнення, яке раніше утримував Олександр Зінченко (24 роки, 99 днів).

Оцінки гравцям збірної України. Скриншот WhoScored

Це вже не перший вихід Забарного на поле з капітанською пов'язкою, вперше він виступив у цій ролі влітку на товариському турнірі Canadian Shield.

