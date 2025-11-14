Забарний встановив одночасно рекорд та антирекорд збірної України

Забарний знову встановив антирекорд у матчі проти Франції
Захисник "ПСЖ" Ілля Забарний не зумів врятувати збірну України від розгрому в матчі з Францією (0:4). Лідер "синьо-жовтих" отримав низькі оцінки за поєдинок.
На рахунку Забарного одночасно опинилися та антирекорд, і унікальне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.
У рамках 5 туру відбору на Кубок Світу збірна Франції зазнала проблем у першому таймі матчу з Україною, але після перерви забила супернику чотири м'ячі. Голи виявилися на рахунку Мбаппе (дубль), Олісе та Екітіке.
Оцінки гравців збірної України
У першому таймі голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін зберіг свої ворота в недоторканності. Саме він отримав найвищий бал серед усіх партнерів по команді за цей поєдинок. А антигероєм матчу став Ілля Забарний, чия оцінка виявилася найнижчою.
Одночасно з цим захисник став наймолодшим капітаном збірної України в офіційних матчах (23 роки, 74 дні). Ілля Забарний перевершив досягнення, яке раніше утримував Олександр Зінченко (24 роки, 99 днів).
Це вже не перший вихід Забарного на поле з капітанською пов'язкою, вперше він виступив у цій ролі влітку на товариському турнірі Canadian Shield.
