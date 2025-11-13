Україна обіграла Францію перед Євро-2026

Збірна України з футзалу. Фото: УАФ

Збірна України з футзалу продовжує підготовку до чемпіонату Європи-2026. Команда Олександра Косенка провела товариський матч проти Франції.

Збірна України перемогла французів з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Цікаво, що ці суперники грали на останньому чемпіонаті світу, де Україна перемогла 7:1.

Знову перемогли Францію

Цього разу українці відкрили рахунок уже на шостій хвилині після того, як Ігор Корсун вдало зіграв на добиванні після удару Ростислава Семенченка.

Після перерви збірна України відзначилась вдруге. Помилка француза в центрі поля завершилася швидкою контратакою, яку точним ударом замкнув Владислав Первєєв. За шість хвилин до фінальної сирени Первєєв оформив асист на Ігоря Чернявського, який забив третій гол. Франція відповіла м’ячем Бендалі на 36-й хвилині, але змінити перебіг гри не змогла.

Ця перемога стала ще одним підтвердженням хорошої форми збірної України, яка впевнено крокує до чемпіонату Європи-2026, де буде серед фаворитів.

Україна — Франція — 3:1

Голи: Корсун, 6, Первєєв, 26, Чернявський, 34 – Бендалі, 36

Турнір команда розпочне 22 січня матчем проти Вірменії. Суперниками у групі також будуть Литва та Чехія.

