Україна
Збірна України впевнено обіграла Францію, забивши три голи

Збірна України впевнено обіграла Францію, забивши три голи

Дата публікації: 13 листопада 2025 02:16
Оновлено: 02:16
Україна обіграла Францію перед Євро-2026
Збірна України з футзалу. Фото: УАФ

Збірна України з футзалу продовжує підготовку до чемпіонату Європи-2026. Команда Олександра Косенка провела товариський матч проти Франції.

Збірна України перемогла французів з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Цікаво, що ці суперники грали на останньому чемпіонаті світу, де Україна перемогла 7:1.

Знову перемогли Францію

Цього разу українці відкрили рахунок уже на шостій хвилині після того, як Ігор Корсун вдало зіграв на добиванні після удару Ростислава Семенченка.

Після перерви збірна України відзначилась вдруге. Помилка француза в центрі поля завершилася швидкою контратакою, яку точним ударом замкнув Владислав Первєєв. За шість хвилин до фінальної сирени Первєєв оформив асист на Ігоря Чернявського, який забив третій гол. Франція відповіла м’ячем Бендалі на 36-й хвилині, але змінити перебіг гри не змогла.

Ця перемога стала ще одним підтвердженням хорошої форми збірної України, яка впевнено крокує до чемпіонату Європи-2026, де буде серед фаворитів.

Україна — Франція — 3:1

Голи: Корсун, 6, Первєєв, 26, Чернявський, 34 – Бендалі, 36

Турнір команда розпочне 22 січня матчем проти Вірменії. Суперниками у групі також будуть Литва та Чехія.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної України попросив у Сергія Реброва дещо зробити в матчі з Францією.

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко поділився деталями роботи.

Франція Футзал Збірна України з футзалу Чемпіонат Європи Євро-2026 з футзалу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
