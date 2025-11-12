Відео
Дешам зізнався, чому Франції важливо перемогти Україну

Дешам зізнався, чому Франції важливо перемогти Україну

Дата публікації: 12 листопада 2025 23:44
Оновлено: 23:51
Дешам перед матчем Франція — Україна назвав свою головну ціль
Дідьє Дешам. Фото: кадр з відео

В рамках п'ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України зіграє проти Франції. Матч пройде 13 листопада в Парижі на "Парк де Пренс".

Перед грою пресконференцію провів головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Дешаму потрібна перемога

За словами Дешама, для Франції це не просто черговий матч кваліфікації, а можливість достроково гарантувати собі місце на чемпіонаті світу-2026.

Тренер наголосив, що команда має 10 очок, а попередні чотири поєдинки створили нинішню турнірну ситуацію, тож головне — зберегти спокій і зосередженість, попри втрати через травми.

"Є багато відсутніх. Травми у вересні, жовтні, листопаді не дозволили нам отримати більше зіграності, автоматизмів. Березень ще далеко. Тож треба зробити все, щоб досягти мети вже у четвер", — сказав Дешам.

Поєдинок Франція — Україна почнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, колишній український футболіст попросив дещо у Сергія Реброва.

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко поділився деталями роботи.

футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
