Дешам назвал свою главную цель перед матчем Франция - Украина

В рамках пятого тура квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграет против Франции. Матч пройдет 13 ноября в Париже на "Парк де Пренс".

Перед игрой пресс-конференцию провел главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

По словам Дешама, для Франции это не просто очередной матч квалификации, а возможность досрочно гарантировать себе место на чемпионате мира-2026.

Тренер отметил, что команда имеет 10 очков, а предыдущие четыре поединка создали нынешнюю турнирную ситуацию, поэтому главное — сохранить спокойствие и сосредоточенность, несмотря на потери из-за травм.

"Есть много отсутствующих. Травмы в сентябре, октябре, ноябре не позволили нам получить больше сыгранности, автоматизмов. Март еще далеко. Поэтому надо сделать все, чтобы достичь цели уже в четверг", — сказал Дешам.

Поединок Франция — Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.