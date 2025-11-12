Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дешам признался, почему Франции важно победить Украину

Дешам признался, почему Франции важно победить Украину

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 23:44
обновлено: 23:44
Дешам назвал свою главную цель перед матчем Франция - Украина
Дидье Дешам. Фото: кадр из видео

В рамках пятого тура квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграет против Франции. Матч пройдет 13 ноября в Париже на "Парк де Пренс".

Перед игрой пресс-конференцию провел главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Реклама
Читайте также:

Дешаму нужна победа

По словам Дешама, для Франции это не просто очередной матч квалификации, а возможность досрочно гарантировать себе место на чемпионате мира-2026.

Тренер отметил, что команда имеет 10 очков, а предыдущие четыре поединка создали нынешнюю турнирную ситуацию, поэтому главное — сохранить спокойствие и сосредоточенность, несмотря на потери из-за травм.

"Есть много отсутствующих. Травмы в сентябре, октябре, ноябре не позволили нам получить больше сыгранности, автоматизмов. Март еще далеко. Поэтому надо сделать все, чтобы достичь цели уже в четверг", — сказал Дешам.

Поединок Франция — Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, бывший украинский футболист попросил кое-что у Сергея Реброва.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился деталями работы.

футбол Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу Дидье Дешам ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации