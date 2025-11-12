Ребров перед матчем Франция — Украина рассказал о проблемах с составом

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины 13 ноября сыграет матч пятого тура квалификации ЧМ-2026. Соперником команды Сергея Реброва станет Франция.

Перед игрой Ребров на пресс-конференции говорил о проблемах с составом.

Перед матчем сборная Украины потеряла из-за травмы Артема Довбика, на замену которому никого не вызвали.

Ребров рассказал о потерях перед матчем

По словам тренера, проблема травм остается актуальной, хотя сейчас она уже не такая острая, как в предыдущих в сентябре и октябре.

Ребров отметил, что несмотря на потери, футболисты, которые приезжают в лагерь национальной команды, демонстрируют максимальную отдачу и готовность бороться за страну. Тренер особо отметил выступление Назара Волошина, проявивщего себя в игре против Исландии, показав, что может быть полезным сборной даже без большого опыта выступлений за команду.

Наставник подчеркнул, что доволен каждым игроком, который прибывает в сборную, и считает, что нынешний состав имеет достаточный уровень, чтобы выполнить поставленные задачи.

"Доволен теми игроками, которые приезжают в сборную. Они отдают все на поле ради нашей страны, я благодарен им за это. Действительно есть проблемы с травмированными, но те игроки, которые приезжают, делают то, что надо", — сказал Ребров.

Также Ребров признал, что из-за плотного графика команда имела лишь одну полноценную тренировку перед матчем, но выразил уверенность в боевом настрое игроков.

Поединок Франция — Украина состоится 13 ноября в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.

