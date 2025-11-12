Видео
Главная Спорт Известный футболист обратился к Реброву из-за сборной Украины

Известный футболист обратился к Реброву из-за сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 13:41
обновлено: 13:40
Гецко объяснил, как сборная Украины сможет попасть на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Сборная Украины в ноябре проведет два матча в отборе на Кубок Мира. Первым соперником "сине-желтых" станет Франция, после чего подопечные Сергея Реброва примут Исландию. 

Известный в прошлом форвард Иван Гецко обратился к тренерскому штабу сборной Украины, сообщает Sport.ua

В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграет матч пятого тура отбора на ЧМ-2026 против Франции на выезде. "Сине-желтые" отстают от соперника в турнирной таблице на три очка. При этом команда Сергея Реброва опережает Исландию, которая отстает от нее на те же три балла, 16 ноября в Польше. 

Иван Гецко
Иван Гецко (справа) в составе львовских "Карпат" в 1999 году. Фото: УНИАН

Что Гецко рассказал о сборной Украины 

Автор первого гола в истории "сине-желтых" Иван Гецко считает, что у тренерского штаба есть два варианта развития событий. Эксперт уверен, что игроки сборной Украины постараются достойно себя проявить в поединке с французами. Однако у Дидье Дешама более сильная команда, которая постарается не допустить осечку. 

Иван Гецко попросил Сергея Ребров подготовить команду таким образом, чтобы у футболистов остались силы на матч с Исландией. Эксперт считает, что именно в нем и решится, кто займет второе место в квартете. В случае, если украинцы не смогут одержать победу, болельщики этого не поймут. 

Напомним, экс-хавбек сборной Украины Михаил Мудрик не может узнать, когда вернется на поле, из-за английских чиновников. 

Украинская спортсменка Юлия Левченко обратилась к членам олимпийской сборной перед стартом Игр-2026. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Иван Гецко ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
