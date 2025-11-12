Жюль Кунде может не сыграть против сборной Украины — известна причина

Футболисты сборной Франции перед поединком. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Сборная Франции подходит к матчу против Украины в качестве лидера квартета в отборочной кампании на чемпионат мира. Не исключено, что "трехцветные" выйдут на поле в ослабленном составе.

Дидье Дешам рискует потерять одного из важных игроков команды, сообщает Mundo Deportivo.

В четверг, 13 ноября, сборная Франции примет национальную команду Украины в рамках 5 тура отбора на Кубок Мира. "Трехцветные" выиграли три из четырех предыдущих матчей и с 10 баллами лидируют в квартете, опережая команду Сергея Реброва на три балла. При этом подопечные Дидье Дешама не могут позволить себе терять очки.

Кто не поможет сборной Франции

Один из ключевых защитников команды рискует пропустить игру с Украиной. Футболист каталонской "Барселоны" Жюль Кунде пропустил тренировку "трехцветных" за день до противостояния с "сине-желтыми".

Жюль Кунде во время матча. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Кунде беспокоят проблемы с мышцами, что может помешать ему выйти на поле в ближайшем матче. Жюль получил травму в последнем поединке за "Барселону" и пока не готов играть. Он принял участие в автограф сессии с болельщиками и занимался индивидуальной беговой работой с тренером сборной Франции по физподготовке.

