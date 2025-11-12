Видео
Україна
Видео

Караваев назвал негативный момент от вызова в сборную Украины

Караваев назвал негативный момент от вызова в сборную Украины

Дата публикации 12 ноября 2025 11:31
обновлено: 11:24
Караваев назвал единственный недостаток от возращения в сборную
Александр Караваев во время игры. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев получил вызов в сборную Украины спустя два года отсутствия в команде. Опытный футболист не играл за "сине-желтых" 749 дней. 

Караваев в интервью пресс-службе "Динамо" поделился впечатлениями от вызова в сборную Украины. 

Уже в четверг, 13 ноября, подопечные Сергея Реброва сыграют с Францией в рамках отбора на ЧМ-2026. Несколько дней спустя сборную Украины ожидает противостояние с Исландией, которую "сине-желтые" опережают в турнирной таблице на три балла. 

Сборная Украины столкнулась с большим количеством травм накануне этих матчей. В частности, в лазарете оказался защитник Александр Зинченко, а потом и Арсений Батагов, который был вызван в команду ему на замену. Теперь место в обороне может занять Александр Караваев, который получил первый вызов в сборную с осени 2024 года. 

Александр Караваев
Александр Караваев борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Караваев сказал о национальной команде 

Опытный футболист доволен тем, что о нем вспомнил тренерский штаб "сине-желтых". Караваев уверен, что находится в хорошей форме, что и помогло ему вернуться в команду. Единственным недостатком от вызова в сборную Украины ветеран назвал то, что не сможет несколько дней отдохнуть во время паузы на матчи "Динамо". 

"Сразу еду на презентацию формы сборной, и оттуда потом на вокзал, поэтому даже домой не смогу заехать. Поэтому это единственный большой негативный момент", — рассказал Караваев. 

Напомним, один из футболистов сборной Украины вошел в символическую сборную лучших игроков года в чемпионате Турции. 

Бывший футболист "сине-желтых" Михаил Мудрик до сих пор не знает срок дисквалификации — стало известно, почему

спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо Александр Караваев ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
