Караваєв назвав негативний момент від виклику до збірної України

Караваєв назвав негативний момент від виклику до збірної України

Дата публікації: 12 листопада 2025 11:31
Оновлено: 11:24
Караваєв назвав єдиний недолік від повернення до збірної
Олександр Караваєв під час гри. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв отримав виклик до збірної України через два роки відсутності в команді. Досвідчений футболіст не грав за "синьо-жовтих" 749 днів.

Караваєв в інтерв'ю пресслужбі "Динамо" поділився враженнями від виклику до збірної України.

Читайте також:

Уже в четвер, 13 листопада, підопічні Сергія Реброва зіграють із Францією в рамках відбору на ЧС-2026. Кілька днів потому на збірну України очікує протистояння з Ісландією, яку "синьо-жовті" випереджають у турнірній таблиці на три бали. 

Збірна України зіткнулася з великою кількістю травм напередодні цих матчів. Зокрема, в лазареті опинився захисник Олександр Зінченко, а згодом і Арсеній Батагов, якого викликали в команду йому на заміну. Тепер місце в обороні може посісти Олександр Караваєв, який отримав перший виклик до збірної з осені 2024 року.

Александр Караваев
Александр Караваєв веде боротьбу із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Караваєв сказав про національну команду

Досвідчений футболіст задоволений тим, що про нього згадав тренерський штаб "синьо-жовтих". Караваєв упевнений, що перебуває в хорошій формі, що й допомогло йому повернутися в команду. Єдиним недоліком від виклику до збірної України ветеран назвав те, що не зможе кілька днів відпочити під час паузи на матчі "Динамо".

"Одразу їду на презентацію форми збірної, і звідти потім на вокзал, тому навіть додому не зможу заїхати. Тому це єдиний великий негативний момент", — розповів Караваєв.

Нагадаємо, один із футболістів збірної України увійшов до символічної збірної найкращих гравців року в чемпіонаті Туреччини.

Колишній футболіст "синьо-жовтих" Михайло Мудрик досі не знає термін дискваліфікації — стало відомо, чому.

спорт футбол Збірна України з футболу Динамо Олександр Караваєв ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
