Мудрик з’явився на публіці вперше за рік — бере участь у створенні фільму

Вперше за тривалий час Мудрик потрапив на камеру
Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик вже рік знаходиться без футболу через провалений допінг-тест. Футболіст досі не отримав офіційний вирок і мало з’являється на публіці.
Свіже фото з Мудриком опублікував генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
Як зараз виглядає Мудрик
За словами Палкіна, продюсер Пол Тамасі, режисер Ерік Джонсон знімають документальний фільм про "Шахтар". У фільмі також будуть екстренер Ігор Йовічевич та Мудрик.
Фільм має бути присвячений 25-річчю "Шахтаря" в єврокубках і його трансформації в умовах війни.
"Ще один великий крок для нашого фільму. Разом із Полом Тамасі, Еріком Джонсоном, Ігорем Йовічевичем та Михайлом Мудриком — узгоджуємо історію та готуємо її до великого екрана. Дякую Манфреді Рікці та Interbrand за партнерство й бачення", — написав Палкін.
Палкін опублікував фото з групою людей, які працюють над фільмом, де був Мудрик.
Нагадаємо, відомий гравець прокоментував можливість повернення в київське "Динамо".
Португальська легенда футболу Кріштіану Роналду несподівано зробив заяву про відхід з футболу.
Українські вболівальники у прямому ефірі можуть побачити ігри національної збірної у відборі на ЧС-2026.
Читайте Новини.LIVE!