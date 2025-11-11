Мудрик з’явився на публіці вперше за рік — бере участь у створенні фільму

Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик вже рік знаходиться без футболу через провалений допінг-тест. Футболіст досі не отримав офіційний вирок і мало з’являється на публіці.

Свіже фото з Мудриком опублікував генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Мудрик допомагає у створенні фільму. Фото: instagram.com/palkin.sergey

Як зараз виглядає Мудрик

За словами Палкіна, продюсер Пол Тамасі, режисер Ерік Джонсон знімають документальний фільм про "Шахтар". У фільмі також будуть екстренер Ігор Йовічевич та Мудрик.

Фільм має бути присвячений 25-річчю "Шахтаря" в єврокубках і його трансформації в умовах війни.

"Ще один великий крок для нашого фільму. Разом із Полом Тамасі, Еріком Джонсоном, Ігорем Йовічевичем та Михайлом Мудриком — узгоджуємо історію та готуємо її до великого екрана. Дякую Манфреді Рікці та Interbrand за партнерство й бачення", — написав Палкін.

Палкін опублікував фото з групою людей, які працюють над фільмом, де був Мудрик.

