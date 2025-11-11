Кріштіану Роналду прийняв рішення завершити кар'єру

Кріштіану Роналду дає інтерв'ю після матчу. Фото: Reuters

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду хоче завершити кар'єру після чемпіонату світу 2026 року. Йдеться як мінімум про виступи за національну команду.

Роналду вважає, що вік не дасть йому змоги й надалі грати на високому рівні, повідомляє Mundo Deportivo.

Кріштіану Роналду влітку візьме участь у своєму шостому поспіль Кубку Світу. Португальський футболіст уперше заговорив про закінчення кар'єри. Влітку наступного року стане для нього прощальним у національній команді.

Кріштіану Роналду з турніром переможцю Клубного ЧС у 2016 році. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Роналду близький до відходу з футболу

Атакувальний хавбек "Аль-Насра" нагадав, що в лютому-2026 йому виповниться вже 41 рік. Футболістові стає складно швидко відновлюватися після матчів. Він розуміє, що часу на полі залишилося вже не так багато.

"У мене вийшла чудова кар'єра, і досі я насолоджуюся кожною її хвилиною. Завершити кар'єру в збірній на чемпіонаті світу — це мрія, і мені пощастило, що я зможу так зробити. Сподіваюся, турнір стане для нас тріумфальним", — заявив Роналду.

Кріштіану виступає за збірну Португалії з літа 2003 року. Він зіграв 225 матчів, забив 143 голи та віддав 46 результативних передач. Роналду виграв у національній команді Євро-2016 та двічі Лігу Націй (2015 та 2019 роки).

