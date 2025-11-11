Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Роналду несподівано оголосив про завершення кар'єри — що відомо

Роналду несподівано оголосив про завершення кар'єри — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 17:43
Оновлено: 17:43
Кріштіану Роналду прийняв рішення завершити кар'єру
Кріштіану Роналду дає інтерв'ю після матчу. Фото: Reuters

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду хоче завершити кар'єру після чемпіонату світу 2026 року. Йдеться як мінімум про виступи за національну команду.

Роналду вважає, що вік не дасть йому змоги й надалі грати на високому рівні, повідомляє Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте також:

Кріштіану Роналду влітку візьме участь у своєму шостому поспіль Кубку Світу. Португальський футболіст уперше заговорив про закінчення кар'єри. Влітку наступного року стане для нього прощальним у національній команді.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду з турніром переможцю Клубного ЧС у 2016 році. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Роналду близький до відходу з футболу

Атакувальний хавбек "Аль-Насра" нагадав, що в лютому-2026 йому виповниться вже 41 рік. Футболістові стає складно швидко відновлюватися після матчів. Він розуміє, що часу на полі залишилося вже не так багато.

"У мене вийшла чудова кар'єра, і досі я насолоджуюся кожною її хвилиною. Завершити кар'єру в збірній на чемпіонаті світу — це мрія, і мені пощастило, що я зможу так зробити. Сподіваюся, турнір стане для нас тріумфальним", — заявив Роналду.

Кріштіану виступає за збірну Португалії з літа 2003 року. Він зіграв 225 матчів, забив 143 голи та віддав 46 результативних передач. Роналду виграв у національній команді Євро-2016 та двічі Лігу Націй (2015 та 2019 роки).

Нагадаємо, відомий український футболіст хоче повернутися в київське "Динамо" і пробитися в основний склад.

Всесвітнє антидопінгове агентство зробило спеціальну заяву про дискваліфікацію Михайла Мудрика.

Усе, що відомо про матчі збірної України проти Франції та Ісландії в одному матеріалі.

спорт футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації