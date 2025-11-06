Роналду відповів Руні на критику та знову порівняв себе з Мессі

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Португальська зірка футболу Кріштіану Роналду не забуває про своє протистояння з Ліонелем Мессі. 40-річний футболіст вважає, що він краще аргентинця.

Знову про Мессі Роналду довелося говорити під час інтерв'ю Пірсу Моргану.

Реклама

Читайте також:

Роналду відповів Руні

Морган у інтерв’ю з Роналду порушив тему вічного суперництва з Ліонелем Мессі. Ведучий нагадав, що колишній партнер португальця по "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні вважає аргентинця кращим.

Роналду спокійно відреагував, сказавши що стосунки з Руні завжди були добрими, хоч і не дружніми, й тому його слова не завдають дискомфорту.

Морган заявив, що для нього особисто Роналду — найвеличніший гравець усіх часів, а Мессі навіть не найкращий в історії Аргентини, поступаючись Дієго Марадоні. Кріштіану подякував за визнання та наголосив на різниці контекстів.

"Дякую. А скільки чемпіонатів світу виграла Аргентина до Мессі? Це країна, звикла до великих титулів. Там це нормально. Якби Португалія виграла ЧС — це шокувало б увесь світ", — підсумував Кріштіану.

Нагадаємо, стало відомо, хто вже вибув із заявки збірною України на матчі в листопаді.

Колишній головним тренер збірної "Динамо" Олег Блохін був у шлюбі з легендою українського спорту.

Блохін також має двох онучок від доньки Іриші Блохіної.