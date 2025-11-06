Роналду ответил Руни на критику и снова сравнил себя с Месси

Роналду отреагировал на неприятные слова Руни относительно Месси
Португальская звезда футбола Криштиану Роналду не забывает о своем противостоянии с Лионелем Месси. 40-летний футболист считает, что он лучше аргентинца.
Снова о Месси Роналду пришлось говорить во время интервью Пирсу Моргану.
Роналду ответил Руни
Морган в интервью с Роналду поднял тему вечного соперничества с Лионелем Месси. Ведущий напомнил, что бывший партнер португальца по "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает аргентинца лучшим.
Роналду спокойно отреагировал, сказав что отношения с Руни всегда были хорошими, хоть и не дружескими, и поэтому его слова не причиняют дискомфорта.
Морган заявил, что для него лично Роналду — величайший игрок всех времен, а Месси даже не лучший в истории Аргентины, уступая Диего Марадоне. Криштиану поблагодарил за признание и отметил разницу контекстов.
"Спасибо. А сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Это страна, привыкшая к большим титулам. Там это нормально. Если бы Португалия выиграла ЧМ — это шокировало бы весь мир", — подытожил Криштиану.
