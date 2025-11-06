Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду отреагировал на неприятные слова Руни относительно Месси

Роналду отреагировал на неприятные слова Руни относительно Месси

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 21:18
обновлено: 21:18
Роналду ответил Руни на критику и снова сравнил себя с Месси
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду не забывает о своем противостоянии с Лионелем Месси. 40-летний футболист считает, что он лучше аргентинца.

Снова о Месси Роналду пришлось говорить во время интервью Пирсу Моргану.

Реклама
Читайте также:

Роналду ответил Руни

Морган в интервью с Роналду поднял тему вечного соперничества с Лионелем Месси. Ведущий напомнил, что бывший партнер португальца по "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает аргентинца лучшим.

Роналду спокойно отреагировал, сказав что отношения с Руни всегда были хорошими, хоть и не дружескими, и поэтому его слова не причиняют дискомфорта.

Морган заявил, что для него лично Роналду — величайший игрок всех времен, а Месси даже не лучший в истории Аргентины, уступая Диего Марадоне. Криштиану поблагодарил за признание и отметил разницу контекстов.

"Спасибо. А сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Это страна, привыкшая к большим титулам. Там это нормально. Если бы Португалия выиграла ЧМ — это шокировало бы весь мир", — подытожил Криштиану.

Напомним, стало известно, кто уже выбыл из заявки сборной Украины на матчи в ноябре.

Бывший главным тренер сборной "Динамо" Олег Блохин был женат на легенде украинского спорта.

Блохин также имеет двух внучек от дочери Ириши Блохиной.

Лионель Месси Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср Уэйн Руни
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации