Роналду ответил Руни на критику и снова сравнил себя с Месси

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду не забывает о своем противостоянии с Лионелем Месси. 40-летний футболист считает, что он лучше аргентинца.

Снова о Месси Роналду пришлось говорить во время интервью Пирсу Моргану.

Морган в интервью с Роналду поднял тему вечного соперничества с Лионелем Месси. Ведущий напомнил, что бывший партнер португальца по "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает аргентинца лучшим.

Роналду спокойно отреагировал, сказав что отношения с Руни всегда были хорошими, хоть и не дружескими, и поэтому его слова не причиняют дискомфорта.

Морган заявил, что для него лично Роналду — величайший игрок всех времен, а Месси даже не лучший в истории Аргентины, уступая Диего Марадоне. Криштиану поблагодарил за признание и отметил разницу контекстов.

"Спасибо. А сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Это страна, привыкшая к большим титулам. Там это нормально. Если бы Португалия выиграла ЧМ — это шокировало бы весь мир", — подытожил Криштиану.

