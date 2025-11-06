Олег Блохин является дедушкой: как выглядят дочери Ирины Блохиной Жаклин и Габриэль

Как выглядят внучки легендарного Олега Блохина
Легенда мирового и украинского футбола Олег Блохин является не только счастливым отцом. Бывший футболист и тренер уже имеет статус дедушки.
Ирина Блохина воспитывает двух дочерей, которые являются внучками легенд спорта Олега Блохина и Ирины Дерюгиной, сообщил портал Новини.LIVE.
Внучки Олега Блохина
Гордостью Блохина являются его внучки — Жаклин и Габриэль — дочери Ирины Блохиной, тренера сборной Украины по спортивной гимнастике.
Ирина — единственная дочь Олега Блохина и Ирины Дерюгиной, которая сейчас воспитывает двух дочерей. Мужем Ирины и отцом детей является предприниматель Алексей Брынзак — сын бывшего президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.
Жаклин и Габриэль растут в среде спорта. Судя по фото, они также занимаются художественной гимнастикой.
Жаклин и Габриэль — новое поколение великой спортивной династии, в которой сила, талант и характер передаются из поколения в поколение. И, похоже, девочки уже унаследовали от дедушки и бабушки главную черту — любовь к движению. Однако, мама и отец девушек тоже активные и спортивные люди.
Напомним, легенда футбола Олег Блохин был первым украинцем в истории, который выиграл "Золотой мяч".
У Блохина был брак с легендарной Ириной Дерюгиной — в результате брака родилась Ирина Блохина.
