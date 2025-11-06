Видео
Главная Спорт Как выглядят внучки легендарного Олега Блохина

Как выглядят внучки легендарного Олега Блохина

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 09:15
обновлено: 09:42
Олег Блохин является дедушкой: как выглядят дочери Ирины Блохиной Жаклин и Габриэль
Олег Блохин. Фото: кадр из видео

Легенда мирового и украинского футбола Олег Блохин является не только счастливым отцом. Бывший футболист и тренер уже имеет статус дедушки.

Ирина Блохина воспитывает двух дочерей, которые являются внучками легенд спорта Олега Блохина и Ирины Дерюгиной, сообщил портал Новини.LIVE.

Олег Блохин
Олег Блохин
Олег и Ирина Блохины. Фото: bulvar.com.ua

Внучки Олега Блохина

Гордостью Блохина являются его внучки — Жаклин и Габриэль — дочери Ирины Блохиной, тренера сборной Украины по спортивной гимнастике.

Ирина — единственная дочь Олега Блохина и Ирины Дерюгиной, которая сейчас воспитывает двух дочерей. Мужем Ирины и отцом детей является предприниматель Алексей Брынзак — сын бывшего президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жаклин и Габриэль растут в среде спорта. Судя по фото, они также занимаются художественной гимнастикой.

Жаклин и Габриэль — новое поколение великой спортивной династии, в которой сила, талант и характер передаются из поколения в поколение. И, похоже, девочки уже унаследовали от дедушки и бабушки главную черту — любовь к движению. Однако, мама и отец девушек тоже активные и спортивные люди.

Олег Блохин
Алексей Брынзак, Ирина Блохина, Жаклин и Габриэль. Фото: instagram.com/toplevelofficial

Напомним, легенда футбола Олег Блохин был первым украинцем в истории, который выиграл "Золотой мяч".

У Блохина был брак с легендарной Ириной Дерюгиной — в результате брака родилась Ирина Блохина.

футбол Олег Блохин жены футболистов Ирина Дерюгина Ирина Блохина
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
