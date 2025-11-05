Видео
Україна
Главная Спорт Как Блохин стал первым украинцем, который получил Золотой мяч

Как Блохин стал первым украинцем, который получил Золотой мяч

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 18:03
обновлено: 18:00
Как и почему Блохин получил Золотой мяч первым из украинцев
Олег Блохин во время тренерский карьеры. Фото: УНИАН

В конце 1975 года спортивный мир облетело известие о том, что лидер киевского "Динамо" Олег Блохин стал обладателем "Золотого мяча". До этого самую престижную индивидуальную премию в футболе получал только один игрок из СССР — вратарь сборной Лев Яшин. 

Блохин стал первым, но не последним украинцем, который завоевал "Золотой мяч", напоминает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Авторитетный еженедельник France Football в конце декабря 1975 года присудил "Золотой мяч" Олегу Блохину, который по версии специального жюри значительно опередил Франца Беккенбауэра, Йохана Кройфа и других звезд футбола. Лидер сборной СССР и "Динамо" (Киев) провел один из лучших сезонов в карьере, но совершенно не ожидал такого признания заслуг. 

Олег Блохин
Олег Блохин получает Золотой мяч. Кадр из видео

Почему ЗМ-1975 дали Блохину

Тот год оказался триумфальным для киевского "Динамо", которое тренировали Валерий Лобановский и Олег Базилевич. Футболисты украинской команды завоевали три трофея, включая Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. В двухматчевом противостоянии с обладателем КЕЧ мюнхенской "Баварией" Олег Блохин забил три гола. Один из них, когда футболист "Динамо" обошел почти всю оборону немецкой команды, до сих пор считается одним из самых эффектных в истории футбола. 

Олег Блохин
Олег Блохин (слева) во время прощального матча. Фото: УНИАН

Блохин набрал 122 балла от представителей жюри, и на тот момент это был рекордный показатель. Ранее подобное не удавалось никому. Украинский футболист оставил далеко позади других звезд: 

  1. Олег Блохин ("Динамо Киев", СССР) — 122
  2. Франц Беккенбауэр ("Бавария", ФРГ) — 42
  3. Йохан Кройф ("Барселона", Нидерланды) — 27
  4. Берти Фогтс ("Боруссия Менхенгладбах", ФРГ) — 25
  5. Зепп Майер ("Бавария", ФРГ) — 20. 

Приз для Блохина стал символом признания того киевского "Динамо", которым восхищалась Европа. "Бело-синих" считали уникальной тренерской командой, которая обладала собственным стилем и добилась немалых успехов в еврокубках.

Знали ли Вы, что в список претендентов на Золотой мяч в 1975 году вошел еще один "динамовец"? Им оказался Леонид Буряк, который набрал 2 балла и занял 23-е место по результатам голосования. 

Олег Блохин
Олег Блохин с наградой. Кадр из видео

Как Блохин узнал о своей награде 

Футболист вспоминал, что сидел дома, когда раздался телефонный звонок из редакции "Советского спорта". Блохин подумал, что его разыгрывают перед Новым годом, а проверить информацию не было никакой возможности. Только на следующий день, когда в квартире футболиста начали раздаваться и другие звонки, он поверил в случившееся. 

Свою награду Олег Блохин получил только спустя два года, в 1977-м, перед матчем Кубка Кубков с "Баварией". Футболист в той игре не забил пенальти. Приз, который в то время был значительно меньше, чем нынешняя награда, Блохин хранил дома у родителей. 

Напомним, ранее мы писали о звездной семье Олег Блохина с одной из лучших спортсменок страны Ириной Дерюгиной. 

Дочь бывшего футболиста и тренера Ирина Блохина была популярной ведущей — куда и почему она исчезла с телеэкранов. 

спорт футбол Олег Блохин Динамо Золотой мяч
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
