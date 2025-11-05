Відео
Як Блохін став першим українцем, який отримав Золотий м'яч

Дата публікації: 5 листопада 2025 18:03
Оновлено: 18:00
Як та чому Блохін отримав Золотий м'яч першим з українців
Олег Блохін під час тренерської кар'єри. Фото: УНІАН

Наприкінці 1975 року спортивний світ облетіла звістка про те, що лідер київського "Динамо" Олег Блохін став володарем "Золотого м'яча". До цього найпрестижнішу індивідуальну премію у футболі отримував тільки один гравець із СРСР — воротар збірної Лев Яшин.

Блохін став першим, але не останнім українцем, який завоював "Золотий м'яч", нагадує портал Новини.LIVE.

Авторитетний тижневик France Football наприкінці грудня 1975 року присудив "Золотий м'яч" Олегу Блохіну, який за версією спеціального журі значно випередив Франца Беккенбауера, Йохана Кройфа та інших зірок футболу. Лідер збірної СРСР та "Динамо" (Київ) провів один із найкращих сезонів у кар'єрі, але абсолютно не очікував такого визнання заслуг.

Олег Блохин
Олег Блохін отримує Золотий м'яч. Кадр із відео

Чому ЗМ-1975 дали Блохіну

Той рік виявився тріумфальним для київського "Динамо", яке тренували Валерій Лобановський і Олег Базилевич. Футболісти української команди завоювали три трофеї, включно з Кубком Кубків та Суперкубком УЄФА. У двоматчевому протистоянні з володарем КЄЧ мюнхенською "Баварією" Олег Блохін забив три голи. Один із них, коли футболіст "Динамо" обійшов майже всю оборону німецької команди, досі вважається одним із найефектніших в історії футболу.

Олег Блохин
Олег Блохін (ліворуч) під час прощального матчу. Фото: УНІАН

Блохін набрав 122 бали від представників журі, і на той момент це був рекордний показник. Раніше подібне не вдавалося нікому. Український футболіст залишив далеко позаду інших зірок:

  1. Олег Блохін ("Динамо Київ", СРСР) — 122
  2. Франц Беккенбауер ("Баварія", ФРН) — 42
  3. Йохан Кройф ("Барселона", Нідерланди) — 27
  4. Берті Фогтс ("Боруссія Менхенгладбах", ФРН) — 25
  5. Зепп Маєр ("Баварія", ФРН) — 20.

Приз для Блохіна став символом визнання того київського "Динамо", яким захоплювалася Європа. "Біло-синіх" вважали унікальною тренерською командою, яка володіла власним стилем та досягла чималих успіхів у єврокубках.

Чи знали Ви, що до списку претендентів на Золотий м'яч 1975 року увійшов ще один "динамівець"? Ним виявився Леонід Буряк, який набрав 2 бали та посів 23-тє місце за результатами голосування.

Олег Блохин
Олег Блохін із нагородою. Кадр із відео

Як Блохін дізнався про свою нагороду

Футболіст згадував, що сидів удома, коли пролунав телефонний дзвінок із редакції "Советского спорта". Блохін подумав, що його розігрують перед Новим роком, а перевірити інформацію не було жодної можливості. Тільки наступного дня, коли у квартирі футболіста почали лунати й інші дзвінки, він повірив у те, що трапилося.

Свою нагороду Олег Блохін отримав тільки за два роки, у 1977-му, перед матчем Кубка Кубків із "Баварією". Футболіст у тій грі не забив пенальті. Приз, який на той час був значно меншим за нинішню нагороду, Блохін зберігав удома у батьків.

Нагадаємо, раніше ми писали про зіркову сім'ю Олега Блохіна з однією з найкращих спортсменок країни Іриною Дерюгіною.

Дочка колишнього футболіста та тренера Ірина Блохіна була популярною ведучою — куди та чому вона зникла з телеекранів.

спорт футбол Олег Блохін Динамо Золотий м'яч
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
