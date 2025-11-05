Іріша Блохіна — донька легенд: шлях від гімнастики до тренерства, кіно та музики

Донька легенд — що з себе представляє Ірина Блохіна
Найзірковішою парою в українському спорті завжди вважалися володар "Золотого м’яча-1975" Олег Блохін і титулована гімнастка Ірина Дерюгіна. Їхній союз об’єднав два світи — футболу та художньої гімнастики.
У цієї сильної за характерами пари народилася донька Ірина Блохіна, повідомив портал Новини.LIVE.
Іріша Блохіна — донька легенд
Ірина, або Іріша, як її називають у публічному просторі, виросла в родині, де перемоги, дисципліна та слава були частиною повсякденного життя. Змалку вона спостерігала за тріумфами батьків і намагалася знайти власне місце у світі спорту та мистецтва. Це було непросто — ім’я Блохіних і Дерюгіних супроводжувало її всюди.
Дитинство Іріші минуло в залах художньої гімнастики поруч із мамою та бабусею — легендарною Альбіною Дерюгіною, засновницею знаменитої школи, що виховала десятки чемпіонок світу. Спочатку вона тренувалася як гімнастка, але згодом почала шукати себе в інших сферах.
Ірина пробувала акторство в США, вивчала акторську майстерність і навіть знімалася у невеликих ролях. Проте у 2011 році вона повернулася до України, де стала тренером національної збірної з художньої гімнастики — команді, яку очолює й нині. Її досвід, творчість і енергія допомагають новим поколінням гімнасток розкривати себе.
Окрім спорту, Іріша працювала телеведучою, продюсеркою та співачкою. Саме її голос звучить у офіційних піснях Євро-2012, серед яких запам’яталася композиція "Заграй зі мною". Не всі назвали цей досвід успішним, але Блохіна ніколи не боялася експериментів.
Ірина підтримує теплі стосунки з обома батьками, називаючи їх "двома силами", які сформували її характер і світогляд. Від мами вона успадкувала вимогливість і витонченість, від батька — цілеспрямованість і харизму.
Нагадаємо, раніше ми розповіли про історію кохання батьків Ірини Блохіної.
Заявкою збірної України на матч кваліфікації ЧС-2026 здивував наставник команди Сергій Ребров.
В мережі опублікували допрем'єрні фото нової форми збірної України з футболу.
Читайте Новини.LIVE!