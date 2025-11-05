Іріша Блохіна — донька легенд: шлях від гімнастики до тренерства, кіно та музики

Ірина Блохіна. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

Найзірковішою парою в українському спорті завжди вважалися володар "Золотого м’яча-1975" Олег Блохін і титулована гімнастка Ірина Дерюгіна. Їхній союз об’єднав два світи — футболу та художньої гімнастики.

У цієї сильної за характерами пари народилася донька Ірина Блохіна, повідомив портал Новини.LIVE.

Іріша Блохіна — донька легенд

Ірина, або Іріша, як її називають у публічному просторі, виросла в родині, де перемоги, дисципліна та слава були частиною повсякденного життя. Змалку вона спостерігала за тріумфами батьків і намагалася знайти власне місце у світі спорту та мистецтва. Це було непросто — ім’я Блохіних і Дерюгіних супроводжувало її всюди.

Дитинство Іріші минуло в залах художньої гімнастики поруч із мамою та бабусею — легендарною Альбіною Дерюгіною, засновницею знаменитої школи, що виховала десятки чемпіонок світу. Спочатку вона тренувалася як гімнастка, але згодом почала шукати себе в інших сферах.

Ірина Блохіна з підопічними під час перемоги на чемпіонаті світу. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

Ірина пробувала акторство в США, вивчала акторську майстерність і навіть знімалася у невеликих ролях. Проте у 2011 році вона повернулася до України, де стала тренером національної збірної з художньої гімнастики — команді, яку очолює й нині. Її досвід, творчість і енергія допомагають новим поколінням гімнасток розкривати себе.

Окрім спорту, Іріша працювала телеведучою, продюсеркою та співачкою. Саме її голос звучить у офіційних піснях Євро-2012, серед яких запам’яталася композиція "Заграй зі мною". Не всі назвали цей досвід успішним, але Блохіна ніколи не боялася експериментів.

Ірина підтримує теплі стосунки з обома батьками, називаючи їх "двома силами", які сформували її характер і світогляд. Від мами вона успадкувала вимогливість і витонченість, від батька — цілеспрямованість і харизму.

