Україна
Збірна України вийде на матч із Францією в новій формі

Збірна України вийде на матч із Францією в новій формі

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 13:35
Оновлено: 13:45
На новій формі збірної України з'явиться політизоване гасло
Гравці збірної України святкують перемогу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Українська Асоціація футболу готує заміну лінійки комплектів форми для національної команди. Гравці отримають нові майки вже цього тижня.

На формі "синьо-жовтих" з'явиться важлива зміна, повідомив на своєму YouTube-каналі журналіст Віктор Вацко.

Читайте також:

Збірна України готується до важливих матчів відбору на Кубок Світу проти Франції та Ісландії. У першому з цих поєдинків підопічні Сергія Реброва можуть зіграти в новій формі.

Илья Забарный
Лідер збірної України Ілля Забарний. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що відомо про зміни в екіпіровці "синьо-жовтих"

Віктор Вацко підтвердив, що вже в середу, 5 листопада, відбудеться презентація жовтої форми збірної України. Синій комплект покажуть пізніше, команда Сергія Реброва зможе використовувати його вже для березневих матчів 2026 року.

Форма сборной Украины
Нова форма збірної України. Фото: Telegram

Натомість на гру з Францією команда вийде в нових жовтих футболках від Adidas. За словами журналіста, це буде якісно нова форма вищого класу, якою можуть похвалитися тільки провідні збірні світу.

Окрім цього, під коміром футболок з'явиться напис "Україна понад усе". Попри те, що УЄФА вважає це гасло політизованим, воно може бути відсутнім на презентації, але з'явиться безпосередньо на ігровій формі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в заявці збірної України опинилося одразу декілька дебютантів.

Колишній тренер "синьо-жовтих" Олег Блохін був одружений з відомою спортсменкою Іриною Дерюгіною — як склалася зіркова сім'я.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про останні матчі столичної команди.

Влад Самарський
Автор:
Влад Самарський
