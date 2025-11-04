Видео
Видео

Главная Спорт Сборная Украины выйдет на матч с Францией в новой форме

Сборная Украины выйдет на матч с Францией в новой форме

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 13:35
обновлено: 13:45
На новой форме сборной Украины появится политизированный лозунг
Игроки сборной Украины празднуют победу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Украинская Ассоциация футбола готовит замену линейки комплектов формы для национальной команды. Игроки получат новые майки уже на этой недели. 

На форме "сине-желтых" появится важное изменение, сообщил на своем YouTube-канале журналист Виктор Вацко. 

Читайте также:

Сборная Украины готовится к важным матчам отбора на Кубок Мира против Франции и Исландии. В первом из этих поединков подопечные Сергея Реброва могут сыграть в новой форме.  

Илья Забарный
Лидер сборной Украины Илья Забарный. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что известно об изменениях в экипировке "сине-желтых" 

Виктор Вацко подтвердил, что уже в среду, 5 ноября, состоится презентация желтой формы сборной Украины. Синий комплект покажут позже, команда Сергея Реброва сможет использовать его уже для мартовских матчей 2026 года. 

Форма сборной Украины
Новая форма сборной Украины. Фото: Telegram

Зато на игру с Францией команда выйдет в новых желтых футболках от Adidas. По словам журналиста, это будет качественно новая форма высшего класса, которой могут похвастаться только ведущие сборные мира. 

Кроме этого, под воротником футболок появится надпись "Україна понад усе". Несмотря на то, что УЕФА считает этот лозунг политизированным, он может отсутствовать на презентации, но появится непосредственно на игровой форме. 

Напомним, ранее стало известно, что в заявке сборной Украины оказалось сразу несколько дебютантов

Бывший тренер "сине-желтых" Олег Блохин был женат на известной спортсменке Ирине Дерюгиной — как сложилась звездная семья

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о последних матчах столичной команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу футбольная форма
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
