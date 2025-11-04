Ирина Дерюгина и Олег Блохин: история любви двух легенд спорта

Ирина Дерюгина и Олег Блохин. Фото: советские СМИ

В истории украинского спорта наиболее звездной парой были супруги Ирины Дерюгиной и Олега Блохина. Их история — это не просто роман двух легенд, а сочетание красоты, таланта и амбиций, сделавших их символом всей эпохи.

Она — грациозная чемпионка мира по художественной гимнастике, он — лучший футболист Европы, сообщил портал Новини.LIVE.

Свадьба Блохина и Дерюгиной. Фото: советские СМИ

История любви Блохина и Дерюгиной

Знакомство двух легендарных спортсменов в Украине состоялось в конце 70-х годов, когда оба были на пике популярности. Дерюгина тогда тренировалась под руководством своей матери, Альбины Дерюгиной, а Блохин, который уже был обладателем "Золотого мяча", блестяще выступал за киевское "Динамо" Валерия Лобановского.

Источники утверждали, что Ирина сразу произвела на футболиста впечатление своим изяществом, уверенностью и внутренней силой, которая до сих пор есть у Дерюгиной. Блохину нравилось, что его возлюбленная стала той, кто не смотрел на него снизу вверх.

В 1980 году они официально стали мужем и женой. Впоследствии у пары родилась дочь Ирина, которую оба обожали. Ирина Блохина ушла в художественную гимнастику и до сих пор тренирует вместе с мамой.

Блохин и Дерюгина были сильными личностями, которые строили отдельные карьеры, из-за чего чаще возникали недоразумения. Супруги развелись в 2000-м году. Официально причины не афишировали, но в СМИ писали о ревности, профессиональном соперничестве, разных взглядах на жизнь.

