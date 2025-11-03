Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Красюк назвал боксера, ради которого Кличко может выйти на ринг

Красюк назвал боксера, ради которого Кличко может выйти на ринг

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 16:31
обновлено: 16:45
Кличко может вернуться на ринг ради одного соперника
Владимир Кличко после окончания карьеры. Фото: instagram.com/klitschko/

В последние полгода активизировались слухи о том, что Владимир Кличко может снова выйти на ринг. Главным мотивом олимпийского чемпиона называли мировой рекорд. 

Однако промоутер Александр Красюк назвал еще один стимул для 49-летнего спортсмена в интервью YouTube-каналу Okay Eva. 

Реклама
Читайте также:

Бывший промоутер Александра Усика подтвердил, что слухи о возвращении Владимира Кличко на ринг имеют под собой основание. По словам эксперта, бывший чемпион мира продолжает активно тренироваться каждый день. Он сделал паузу на трое суток только в конце февраля 2022 года. 

Тайсон Фьюри
Криштиану Роналду и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury/

Кто может стать соперником Владимира Кличко 

Главной мотивацией для украинского ветерана действительно является перспектива превзойти рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в возрасте 26 лет. В следующем году Владимиру Кличко исполнится 50 лет. Если он сумеет завоевать пояс в таком возрасте, это достижение будет сложно превзойти. 

По мнению Александра Красюка, Владимир Кличко может захотеть провести реванш с Тайсоном Фьюри, который в ноябре 2015 года победил украинца единогласным решением судей. Однако британец может оказаться не единственным кандидатом на роль соперника Кличко. 

В последний раз Владимир выходил на ринг весной 2017 года, и тогда он в 11 раунде уступил Энтони Джошуа. 

Напомним, легендарный Леннокс Льюис объяснил, почему считает Виталия Кличко сложным соперником. 

Чемпион мира Александр Усик получил вызов от соперника, который может стать для него очень неудобным. 

спорт футбол Владимир Кличко Тайсон Фьюри Александр Красюк
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации