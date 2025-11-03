Кличко может вернуться на ринг ради одного соперника

Красюк назвал боксера, ради которого Кличко может выйти на ринг
В последние полгода активизировались слухи о том, что Владимир Кличко может снова выйти на ринг. Главным мотивом олимпийского чемпиона называли мировой рекорд.
Однако промоутер Александр Красюк назвал еще один стимул для 49-летнего спортсмена в интервью YouTube-каналу Okay Eva.
Бывший промоутер Александра Усика подтвердил, что слухи о возвращении Владимира Кличко на ринг имеют под собой основание. По словам эксперта, бывший чемпион мира продолжает активно тренироваться каждый день. Он сделал паузу на трое суток только в конце февраля 2022 года.
Кто может стать соперником Владимира Кличко
Главной мотивацией для украинского ветерана действительно является перспектива превзойти рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в возрасте 26 лет. В следующем году Владимиру Кличко исполнится 50 лет. Если он сумеет завоевать пояс в таком возрасте, это достижение будет сложно превзойти.
По мнению Александра Красюка, Владимир Кличко может захотеть провести реванш с Тайсоном Фьюри, который в ноябре 2015 года победил украинца единогласным решением судей. Однако британец может оказаться не единственным кандидатом на роль соперника Кличко.
В последний раз Владимир выходил на ринг весной 2017 года, и тогда он в 11 раунде уступил Энтони Джошуа.
