Кличко и Головкин поборются за пост главы World Boxing

Украинский боксер Владимир Кличко. Фото: УНИАН

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко примет участие в выборах президента организации World Boxing.

О намерении украинца сообщил портал Inside The Games.

Реклама

Читайте также:

Первым президентом структуры был Борис ван дер Ворст, но он не станет выдвигаться на второй срок. В борьбу за пост вступят сразу несколько влиятельных фигур мирового бокса.

Владимир и Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Среди кандидатов значатся сам Кличко, а также бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, ныне возглавляющий НОК Казахстана и Олимпийскую комиссию World Boxing. Конкуренцию им составит и президент Федерации бокса Греции Харис Мариолис.

Что известно о выборах

Выборы запланированы на ноябрь. Согласно регламенту, все претенденты будут оцениваться независимой комиссией из трех экспертов, которые ранее не имели связей с организацией. Итоговый список кандидатов будет опубликован за месяц до голосования.

Владимир Кличко — олимпийский чемпион 1996 года и многолетний чемпион мира среди профессионалов. Он удерживал пояса WBO, IBF, WBA и IBO, оставаясь одной из самых узнаваемых фигур в истории мирового бокса.

Напомним, ранее Екатерина Усик трогательно поздравила мужа с важным событием в жизни звездной семьи.

Сам Александр Усик ответил на вопрос об организации выставочного боя с Джейком Полом, который бросил вызов чемпиону.