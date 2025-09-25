Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Спорт Кличко возвращается в бокс — когда и в какой роли

Кличко возвращается в бокс — когда и в какой роли

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 13:01
Кличко и Головкин поборются за пост главы World Boxing
Украинский боксер Владимир Кличко. Фото: УНИАН

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко примет участие в выборах президента организации World Boxing.

О намерении украинца сообщил портал Inside The Games.

Реклама
Читайте также:

Первым президентом структуры был Борис ван дер Ворст, но он не станет выдвигаться на второй срок. В борьбу за пост вступят сразу несколько влиятельных фигур мирового бокса. 

Владимир и Виталий Кличко
Владимир и Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Среди кандидатов значатся сам Кличко, а также бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, ныне возглавляющий НОК Казахстана и Олимпийскую комиссию World Boxing. Конкуренцию им составит и президент Федерации бокса Греции Харис Мариолис.

Что известно о выборах

Выборы запланированы на ноябрь. Согласно регламенту, все претенденты будут оцениваться независимой комиссией из трех экспертов, которые ранее не имели связей с организацией. Итоговый список кандидатов будет опубликован за месяц до голосования.

Владимир Кличко — олимпийский чемпион 1996 года и многолетний чемпион мира среди профессионалов. Он удерживал пояса WBO, IBF, WBA и IBO, оставаясь одной из самых узнаваемых фигур в истории мирового бокса. 

Напомним, ранее Екатерина Усик трогательно поздравила мужа с важным событием в жизни звездной семьи. 

Сам Александр Усик ответил на вопрос об организации выставочного боя с Джейком Полом, который бросил вызов чемпиону. 

спорт Владимир Кличко бокс украинские боксеры World Boxing
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации