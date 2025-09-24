Усик ответил Джейку Полу на предложение о бое

Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на планы американского блогера и боксера Джейка Пола. Ранее американец заявил, что в течение ближайших пяти лет намерен выйти в ринг против украинца и одержать победу.

Усик оставил возможному сопернику возможность выяснить отношение по правилам спорта, сделав заявление на своей странице в соцсети X.

Заявление Джейка Пола вызвало большой резонанс в мире бокса. Многие эксперты восприняли его как очередной пиар-ход, но сам спортсмен настаивает, что рассматривает встречу с Александром Уcиком как одну из главных целей карьеры.

Джейк Пол перед поединком с Джервонтой Дэвисом. Кадр из видео

Будет ли бой Усик — Пол?

Украинский чемпион продолжает удерживать все титулы в супертяжелом весе и считается одним из сильнейших боксеров планеты. В его послужном списке победы над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, что делает возможный поединок с Джейком Полом крайне малореалистичным сценарием.

Тем временем сам Пол готовится к ноябрьскому бою против Джервонты Дэвиса в Майами. Этот поединок будет транслироваться на платформе Netflix и станет очередным шагом американца в его продвижении в профессиональном боксе.

"Хороший план. Но я здесь не ради пятого места – только первого", — заявил Усик.

Украинец остается непобежденным в профессиональной карьере (24-0, 15 КО) и намерен сохранить этот статус.

